租屋處塑膠浴缸「超噁又佔空間」！　網激推：換成ＯＯ實用多了

▲部分老公寓的浴室會安裝浴缸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

有些人回到家習慣用泡澡消除一天的疲勞，但對不少人來說，租屋處的浴缸實在是很多餘。一名網友就在PTT發文，「現在在找房子，看到一堆浴室有浴缸的，我噁心感都跑出來了」，因為老公寓內的浴缸大多比較老舊，而且幾乎都是塑膠材質，有些甚至會有水漬或難以清除的汙垢，「根本就沒人想泡，又浪費浴室空間，沖澡也不知道要站哪。」

原PO表示，他只要看到有浴缸的物件就會直接略過，因為他覺得「有浴缸的浴室是不是容易讓人不舒服」，而且擺在浴室如果用不到很佔空間。貼文一出吸引不少網友回應，「浴缸很佔空間捏」、「孔固力貼馬賽克的那種才有髒的感覺」、「那種石頭的才噁，塑膠很好了」、「發霉很難刷」、「真的很噁，我也不行接受。」

▲很多網友不敢在租屋處泡澡。（圖／翻攝自pixabay）



另一名租屋處有浴缸的網友分享，「就站在浴缸裡洗澡，這浴缸從搬進來之後就沒用過」，而且室友是一對夫妻，「有幾次看到他們一起走出來」，更加打消她在裡面泡澡的念頭。

但也有許多浴缸擁護者跳出來說，「搬進去第一天先刷乾淨，之後冬天泡很爽的」、「超愛浴缸，沒浴缸不租，我泡澡就不會長痘痘」、「除非髒到刷不乾淨，不然還不錯吧」、「會比游泳池髒嗎？」此外，比起浴缸，更多網友認為乾濕分離的衛浴更實用，「浴缸功用真的不大，乾溼分離較好」、「乾濕分離比浴缸實用多了」、「要分離淋浴的」。