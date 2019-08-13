全台房價腰斬好處多　專家：炒房者將付出代價

▲▼品嘉建設創辦人、董事長胡偉良。（圖／品嘉建設提供）



記者黃靖惠／綜合報導

民眾想在雙北購屋平均得十多年不吃不喝，才有辦法負擔房價，使得人人都期望「房價腰斬」的一天趕緊到來，日前品嘉建設董事長胡偉良在「台灣商務」平台發布一篇「房價腰斬對社會產生影響」的文章中表示，房價腰斬後，購屋壓力減輕，民眾更敢花錢、刺激內需，進而解決就業問題，年輕人對生活更有希望，反觀炒房者得付出相對代價，房價暴跌下找不下手接盤，且可能信用破產。

他指出，根據世界經歷發展歷史，每次房價快速下跌，幾乎伴隨經濟危機發生，例如美國次貸危機、日本地產泡沬都是房價快速下跌導致，但這並非房價不能跌，而是脫離炒作，回歸正常居住，讓價格穩中有降。

房價若集中在主要城市大跌，有可能發生系統性金融風險，例如金融風暴、就業率下降以及缺乏穩定收入等，所以房價逐漸軟著陸，能夠避免帶來金融衝擊。

無殼蝸牛們希望房價能夠腰斬，他也表示，房價腰斬後，民眾購屋壓力減輕，把本來花在買房地產的費用，挪至日常消費，不只能擴大內需，且實體經濟投資也會活躍起來，一旦解決更多人的就業問題，一般民眾都有了工作、有了較好的收入來源，也會增加消費。

他預料，房價腰斬不只國民生活更有希望，且幸福感會提升，而年輕人買房、結婚壓力大幅下降，生活更有希望，生育下一代的意願也會更增加。

國民沒有了房貸壓力，消費潛力爆發，捨得花錢，敢於花錢，有更多的收入用於提升生活品質上來，國內市場擴大，消費升級，企業盈利上漲，升職加薪更加普遍，社會發展進入良性循環階段。

反觀，炒房者將付出代價，且房子找不到下手接盤，部分房價暴跌後只能斷頭棄房，因而不少屋主信用破產、房屋淪入法拍市場。

他也提醒，有了房貸壓力，國民消費潛力爆發，捨得花錢，敢於花錢，有更多的收入用於提升生活品質上來。國內市場擴大，消費升級，企業盈利上漲，升職加薪更加普遍，社會發展進入良性循環階段。