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「有個性！」這家手搖飲　專營科學園區、周休二日開店術曝光

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▲▼ 新崛起手搖飲料店約翰紅茶 。（圖／記者張榮恩攝）

▲約翰紅茶公司月賣1600杯飲料，可打平店租。（圖／記者張榮恩攝）

記者張菱育／台北報導

近期手搖飲之亂，引發網友一片哀嚎「還有哪家可以喝？」而在辦公圈默默拓展知名度的「約翰紅茶公司」，號稱熱門時段、電話訂購後，得等4小時才能喝得到。目前全台灣僅2家分店，分別選在台北市內湖以及南港區，都是科學園區的範疇，其中南港店僅作星期一至五的生意，算算單日賣出80杯招牌生乳紅茶，就能打平店租。

近期網友激推的手搖飲料—「約翰紅茶公司」，最熱門的飲料為生乳紅茶，是在紅茶加上鮮奶油，鮮奶油的甜香與紅茶搭在一起，喝起來較為順口、也可以去掉紅茶的苦澀感，口感更增添綿密、細緻感，根據記者實測去電訂外送，沒想到要等4小時後才能送達，但若是提早訂，則可先預約抵達時間。

「約翰紅茶公司」目前全台僅有2家分店，分別位於內湖區江南街、南港區興東街，皆是位於科學園區內，且南港店在週末六日都不營業，顯示對店家來說，平日賺科學園區上班族的錢，就很夠了！「約翰紅茶公司」南港店張店長透露，店面租金每月約8萬元，且會跟房東談至少3~5年的租約，才能保障租賃雙方的權益。

若以招牌生乳紅茶，單杯50元來計算，如果要打平店租金，每個月至少要賣掉1600杯，若南港店週六、日不營業，不包含人事以及材料成本等，每天至少要賣掉80杯飲料，就能抵租金，手搖飲料競爭激烈。三多店面總經理王森裕指出，通常手搖飲料的銷售狀況，跟地點息息相關，人潮多的地點，最高可日賣1000杯飲料，但是人少的地點，可能每日平均僅能賣300~400杯，整體來說，平均一般手搖飲大約可日賣600~800杯，但也會根據淡旺季、天氣以及平假日，日銷量也會有所不同。

信義房屋西湖店店長許炳南表示，以內湖科學園區來看，手搖飲料店競爭頗高，平均10~15公尺就有一家，一條街上就高達20多家飲料店，加上此區有上班族、學生、住戶等客群，客層年輕化、外送比例高，因此飲料店大受歡迎，但是相對競爭也大，大約經營1年。

▼ 新崛起手搖飲料店約翰紅茶公司。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼ 新崛起手搖飲料店約翰紅茶 。（圖／記者張榮恩攝）

關鍵字：內湖南港手搖飲約翰紅茶公司生乳紅茶租金信義房屋

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