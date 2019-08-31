在加拿大「租2房公寓」收入門檻...每小時至少要賺523元

▲ 加拿大約1／6的就業機會在多倫多，以致該地房價居高不下。（示意圖／達志影像）

記者王麗琴／綜全報導

加拿大是很多人心目中理想的移居國家，除了生活環境舒適、社會風氣不排外，另一項吸引人的是其優厚的社會福利。不過，要在加拿大生活，則要有面臨高物價、高房價的心理準備，據研究報告指出，想要在加拿大租一間2房公寓，時薪至少要有22元（加元，下同，約523元台幣），每週至少要工作40小時才能「無痛」租房。

綜合外媒報導，據加拿大另類政策研究中心（Canadian Centre for Policy Alternatives，CCPA）所提出的最新報告顥示，在房租開支不超過收入的30%、每周工作40時，且不影響生活品質的「可負擔（affordable）」前提下，全國平均而言，想要租一間普通的2房公寓，一位全職工作者的時薪最少要有22元。提出這份報告的經濟學家麥克唐納（David Macdonald）表示，即使是租一房一廳的公寓，時薪也至少要有20元（約476元台幣）。

▲溫哥華房價在全球排名第4貴。（圖／CFP）

報告指出，想要在多倫多和溫哥華這樣的大城市，租一間2房公寓又不想超時工作，每小時就要賺更多才能負擔得起租金。住在溫哥華的全職工作者，時薪最少要達35.43元（約843元台幣），全國最高；多倫多則每小時至少得賺33.70元（約801元台幣）。

目前，溫哥華規定的最低時薪為12.65元（約300元台幣），以此收入計算，每周要工作112小時，也就是每天要工作16小時且全年無休，才能租得起一間像樣的2房公寓。在多倫多最低時薪是14.15元（約335元台幣），則每周要工作96小時。

這份報告是根據加拿大房貸及住房公司（CMHC）的房租數據，依以下標準計算：1房公寓月租1,440元（約34100元台幣），2房公寓月租1,750元（約41400元台幣），租房成本在最低時薪、周工時40小時佔總收入不到30%。不過，在住房成本的飆升下，許多人的房租開支，其實都超過總收入的30%以上。