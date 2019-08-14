開開關關更耗電？電熱水器「2個月不關機」實測結果出爐…網：我竟跟你相反

▲網友實測電熱水器不關機是否較省電。（圖／翻攝自mobile01）



記者黃可昀／綜合報導

不少公寓浴室使用的是儲熱式電熱水器，由於十分耗電，很多人會選擇要洗澡前再打開，避免它一整天處於保溫狀態，一個月下來的電費也容易爆表。不過，網路論壇《mobile01》一名網友實測後發現，電熱水器連續開機2個月，電費竟然比上一期省了600元，讓他驚呼開開關關是否根本沒省到，反而還更耗電？

原PO表示，家裡的電熱水器運作正常，平時一家三口洗澡水溫也很夠，但之前聽說如果要用之前再打開會比較省電，平時就保持關閉狀態，於是全家人都習慣每天洗澡前20至30分鐘再開啟熱水器，每期電費大約1500元。

▲網友指出，要和去年同期電費相比才準。（圖／翻攝自mobile01）



不過，原PO很納悶，「一直維持60度水溫，還是整桶水從20幾度加熱到60度，哪個比較省電？」於是開啟了電熱水器不關機實驗，上次連續30幾天開機，那期的電費1200元，這次直接連續開機2個月，電費竟然降到931元，「看來，是一直開機維持60度的水溫會比較省電。」

雖然實驗結果看似很有說服力，但其他網友們表示，「你不能用春天的熱水用量來跟夏天比吧，要跟去年同期相比」、「如果你的熱水器保溫層還OK，那就算斷電，水溫也不應該一晚就掉回室溫不是嗎？一直開著保溫一定比要使用再加熱來得耗電」、「用電費比會準嗎？你確定你比較的月份一度電都是相同的電價嗎？你熱水器以外的設備妳確定開的時間都一樣嗎？」「還是有很多環境因素的影響下，才會產生出你看到的數據，但不是一年四季都適用。」

也有其他人做過相同實驗，結果卻是和原PO完全相反，「早年租套房時房東是配這種的，一開始不懂得要關，但後來會關要洗才開，比較後是關比較省。」「報告，我家的結論跟你相反也，我之前連續開，電費直接多500元，後來改要用才開，約2天開1次，直接省400-500多元，所以後來我就保持要用才開的模式，夏冬都一樣。」

還有網友提出「定時」的建議，就能省去開開關關的麻煩，「設定定時就好啦！夏天溫度不用設定溫度太高，55度就差不多，冬天溫度就要調高一點60度」、「我用定時開關設定1天只加熱一次3小時，4人淋浴冬夏都夠用。」