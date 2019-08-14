積累的壓力！香港首購新屋每坪200萬　小家庭不吃不喝5年買9坪

▲香港房價居世界之冠。（圖／記者董美琪攝）

記者張菱育／綜合報導

香港反送中持續延燒，連香港的房價也不美麗，房價位居世界第一，以台北市精華地段的大安、信義區來對應香港的精華區，需要多花約3.5倍的價格，才有辦法在香港買房；而香港最甚至推出6~9坪小宅，一般香港小家庭要不吃不喝5年，僅能買下9坪、總價900萬元的小宅，要在香港買房，實在大不易。

中原地產台灣董事總經理許大衛表示，以香港島來說，新成屋房價每坪約台幣400~700萬元，中古屋則每坪要300萬元，其中豪宅及有錢人居住的精華區像是山頂、南區等，房價每坪700~1000萬元。

若是對一般小家庭來說，買房的壓力極大，而建商也將房子越蓋越小，許大衛指出，在符合低總價的需求下，首購區大多分布在新界的元朗、屯門、沙田、天水圍等區，每間小宅平均只有6~9坪而已，但是新成屋每坪單價也要200萬元、中古屋每坪100萬元。

買不起房的香港人，只好選擇住在政府提供的公屋中，符合條件的低收入家庭，每月可以約台幣1600~12000元的價格承租，而私樓的月租中位數則在租金1萬元左右。香港的家庭平均年收入約為180萬元，也就是香港小家庭要不吃不喝5年，僅能買下9坪、總價900萬元的小宅而已。

根據2018年台北市地政局不動產市場動態年報資料，大安區住宅平均單價為87.2萬元，信義區則為每坪71.4萬元。也就是說，若要買香港島的中古屋，需要比台灣多付出3.5倍的價格，才有辦法購入。