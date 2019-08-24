ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

廣州萬博中心地下城「期限到鬧空城」　專家憂：開發界線已模糊！

ETtoday房產雲

▲廣州萬博中心。（圖／翻攝自百度）

▲廣州萬博中心。（圖／翻攝自百度）

記者陳亭伃／綜合報導

廣州的番禺萬博中心屬當地最熱門的中心地帶，近日總投資逼近33億人民幣（約150億台幣）的番禺萬博中心地下空間的進展備受關注，因過去投資商表示將會把地下空間打造成集結交通、商業、娛樂、市政一體的「全天候購物公園」並預計於2020年完工，眼看期限將至，外界開始關切施工進展如何。

根據《網易新聞》報導，先前的廣州市總體規劃（2011~2020）計畫中表示，預計將在2020年廣州市的地下商業空間面積將到達800萬平方公尺，其中包括國際金融城、廣州南站地下空間、體育空間，並將周邊地區、白鵝潭現代商貿區等14個地下公共空間發展成核心區。6月時所提的總體規劃（2018~2035）草案，並提到將加強地下空間重點區域開發，只是截至目前，僅天CBD、萬博商務區、國際金融城、廣州南站在建設中，其他根本仍閒置作業。

番禺萬博中心地下空間間刊成最複雜的地下城，原先設計地下一樓、二樓為商業用，預計將引進超市百貨、水族館、溜冰場、餐飲等，地下三、四層則為地鐵與停車場，其中海洋世界更規劃為主題式。此外交通部分，則與公車、地鐵結合，其中還包括兩條隧道。

專家表示，番禺萬博中心地下空間其實可以不只商業用途，而是進一步完善地鐵交通等措施，此外地下空間也可以作為處理污水、積水等運輸處理，甚至在規劃方面也要合法合規，才不會在開拓與建設的過程中引起糾紛。

關鍵字：廣州番禺萬博地地下空間未來城

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

豬肋排軟嫩香甜！台中平價日韓創意拉麵　還有銷魂牛肉冷麵

台中知名的深夜食堂～赤鳥炙燒拉麵現在中午也能吃的到了！平價的午間限定套餐冰火銷魂冷麵跟江戶前丼飯都只要109元！結合日式、韓式、台式的大份量平價美味，免服務費還有大型停車場，整個CP值蠻高的，不必等到深夜現在中午就能品嚐囉～

2分鐘前

記得先預約！桃園金蘭醬油博物館　還有季節限定口味霜淇淋

園區入口處，擺放重量級的巨型醬油好吸睛，不少旅人都來這玩拍這罐巨人喝的大醬油，參觀金蘭醬油博物館，需事前電話預約，來訪金蘭醬油博物館，能參與導覽活動，跟著導覽員走進廠房，了解醬油製程的小知識，還可以玩拍古早味懷舊風的趣味場景，別忘了一定要品嚐季節限定的醬油霜淇淋唷！

3小時前

只要130元！三重人氣平價牛排、雞腿排　還有玉米濃湯無限喝

免費暢飲的玉米濃湯，不因免費而便宜行事，每一口稀里呼嚕都能感受到蛋花像是小魚在嘴裡悠遊，不馬虎的週邊延伸到冰紅茶，那紅茶可以說是黃金比例，是我難得很願意續杯的恰到好處。這是傳統紅茶也就是「咖啡紅茶（決明子＋紅茶）」，除了甜度剛好，重點是不會有「水」味！

5小時前

甜爆了！這5大星座「唱反調＝超級愛你啦」…你家調皮baby上榜沒？

有些人就是喜歡在嘴上佔便宜、唱反調，或是嘴硬、就是不喜歡用比較一般的方式去表達自己的愛意，反而喜歡用比較逆向思考的方法來表現愛，也有些是因為不愛把話講明講直怕會傷到對方，只好用唱反調的方式去迂迴表達自己的想法，但其實在內心深處的想法卻是充滿了愛意，嘴上的表現卻是完全不落下風，全然的刀子嘴豆腐心，哪些星座容易是這樣談戀愛呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

17小時前

台中第二市場必吃麵店！麻醬麵醬料隨你加、綜合羹麵有4種料

在台中最為觀光客所知的傳統市場應該算是中區的第二市場了吧！不管是嵐肉燥、山河魯肉飯、立偉麵食、王記蘿蔔糕天天生意都很好，特別是立偉我很愛吃，可是每次用餐時間都沒位置，夏天市場裡又悶熱，還好在太原路這邊也開了一家【立偉麻醬館麵食 太原店】，就方便許多啦！

22小時前

抹茶千層超濃郁！隱身員林國宅咖啡館　綿密拿鐵一喝就愛上

All In Coffee 彰化員林國宅內的小咖啡館，這是妮妮一位咖啡嗜癮者朋友強力推薦的好店，尤其剛喝完另一家的咖啡，更能感受出All In Coffee真的是家真的賣好喝咖啡的店，而不是靠裝潢引客而已，值得愛喝咖啡的人來。

8/23 15:00

龍蝦+海膽醬超銷魂！台中人氣日式料理　還有明蝦焗烤米比薩

這次三天兩夜台中小旅行太充實，短暫的旅行卻有滿滿的回憶啊～真的是住好吃好，身為住在台北很久的人，真的有點想移居台中，只是工作機會跟台北還是有點落差。

8/23 12:00

打造天空動物園！新竹國際風箏節8/24登場　還有夜光表演

今年新竹國際風箏節以動物為主題，將於8月24日、25日在新竹漁港舉辦，為南寮打造天空上的動物園。新竹市政府連續3年在風箏賽場舉辦國際風箏節，前2年吸引了超過15萬人次參與，今年再度邀請來自國內外8個國家、超過20個風箏團隊前來參加，響應市民最喜愛的動物園將在年底開放。

8/23 11:00

炒烏龍Q彈、料多！台南巷弄內文青咖啡店　必點超夯咖哩飯

厝珈琲，這家咖啡店的咖哩飯近期很熱門耶～也是近期台南新開的咖啡店，結果太晚去了咖哩飯完售！還好我有先打電話過去詢問，當天還有販售另一款餐點烏龍麵，馬上帶著妹妹前往。

8/23 10:00

比臉還大！高雄超狂脆皮蔥油餅　越嚼越香、加胡椒粉更夠味

喜歡吃蔥油餅的我們，喜歡到處找尋好吃的蔥油餅，上次在台南花園夜市 看到像炸蛋蔥油餅的餅皮讓人心動，後來我們在鳳山的新富路口愛國超市前，看到有家經營多年的北平李老爹蔥油餅小攤子，立馬停車來品嚐一番。

8/22 17:00

老屋大翻身！危老改建舊屋變黃金｜20190529雲端最有錢ep32｜老屋 房產｜田大全 胡偉良 戴錫欽

讀者迴響

熱門新聞

她請師傅修租屋處冰箱　噴掉95..

媽驚見「2塊菜燕」　她一看羞紅

用除溼機or電風扇吹乾浴室？網..

變頻冷氣連開最省？技師打臉：賠..

爸媽要求買房！他無奈：免費讓2..

頂樓神秘提籃聳立　用途超狂曝光

新買4樓透天整棟淹水！他聽到雨..

房仲催簽約　日籍夫妻衰買海砂屋..

漏了2動作！「點交沒衛浴」：已..

沒看到冷氣水排出！她1句嗆爆客..

ETtoday房產雲

最新新聞more

廣州萬博中心地下城「期限到鬧空..

面試工作用視訊！香港小哥房間亂..

產油大國卻刪補助　半數人難買房

媽驚見「2塊菜燕」　她一看羞紅

漏了2動作！「點交沒衛浴」：已..

房屋外牆畫表情符號　鄰居怒提告

房仲深入社區這樣做　助八德髒臭..

浴廁濕滑無可奈何？居家達人祭四..

泰雅部落推「共享廚房」　盼創深..

爸媽要求買房！他無奈：免費讓2..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366