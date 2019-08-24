廣州萬博中心地下城「期限到鬧空城」　專家憂：開發界線已模糊！

▲廣州萬博中心。（圖／翻攝自百度）

記者陳亭伃／綜合報導

廣州的番禺萬博中心屬當地最熱門的中心地帶，近日總投資逼近33億人民幣（約150億台幣）的番禺萬博中心地下空間的進展備受關注，因過去投資商表示將會把地下空間打造成集結交通、商業、娛樂、市政一體的「全天候購物公園」並預計於2020年完工，眼看期限將至，外界開始關切施工進展如何。

根據《網易新聞》報導，先前的廣州市總體規劃（2011~2020）計畫中表示，預計將在2020年廣州市的地下商業空間面積將到達800萬平方公尺，其中包括國際金融城、廣州南站地下空間、體育空間，並將周邊地區、白鵝潭現代商貿區等14個地下公共空間發展成核心區。6月時所提的總體規劃（2018~2035）草案，並提到將加強地下空間重點區域開發，只是截至目前，僅天CBD、萬博商務區、國際金融城、廣州南站在建設中，其他根本仍閒置作業。

番禺萬博中心地下空間間刊成最複雜的地下城，原先設計地下一樓、二樓為商業用，預計將引進超市百貨、水族館、溜冰場、餐飲等，地下三、四層則為地鐵與停車場，其中海洋世界更規劃為主題式。此外交通部分，則與公車、地鐵結合，其中還包括兩條隧道。

專家表示，番禺萬博中心地下空間其實可以不只商業用途，而是進一步完善地鐵交通等措施，此外地下空間也可以作為處理污水、積水等運輸處理，甚至在規劃方面也要合法合規，才不會在開拓與建設的過程中引起糾紛。