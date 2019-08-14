他除濕機定時4hrs就出門上班…回家竟「電容爆裂+變形」整間都是煙！

▲除濕機電容自己爆裂冒煙。（圖／翻攝自mobile01，下同）



記者黃可昀／綜合報導

最近這幾天許多地方受到大雨襲擊，一名網友就想說開除濕機讓衣服比較容易乾，於是定時4小時後就出門上班，想不到中午回家時，「整個曬衣間都是煙」，他立刻將插頭拔掉，並拆開來看內部出了什麼狀況，想不到電容竟然整個爆裂、膨脹變形，讓他嚇得直呼，「電容竟然爆成這樣，再晚一點不就要叫消防隊了！」

▲邊邊也被燒出焦黑痕。



原PO把照片貼到論壇《mobile01》，只見電容外殼已經爆開，被內部的膨脹物質撐出一條長長裂痕，機器內部也被燒出焦黑痕跡，如果原PO再晚一點發現，情況可能會更加嚴重。

▲網友點出，這種乾式電容比較危險。



有專業網友點出，這完全是除濕機設計不當，「這種壓縮機所使用的電容器應該是附有保安裝置的『濕式電容』，採用這種廉價且沒有保安裝置的『乾式電容器』，遲早要出事的…」據了解，濕式電容外殼為鋁製，內部灌有硼砂水溶液，上頭會有膨脹即斷電的安全設置，要注意的是，這類電容器必須直立擺放，不可倒放。

也有人表示，「說實話，以前的除濕機除了沒有變頻省電、還是負離子功能外，真的耐用許多。」「除濕機我只敢買日本製」、「電器安全一定是首要考慮，其次才是價格與機能。」

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