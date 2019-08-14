見證土城繁華年代　23年「全家書坊」不敵漲租1萬掰了

▲土城開店23年「全家書坊」本月25日將歇業。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

網路書店崛起、消費習慣改變，許多實體書店撐不下去紛紛收店，其中新北土城開店23年的「全家書坊」，經營出租漫畫、小說、雜誌、光碟等，曾見證過周邊商圈的興起與式微，而兩層樓每月店租10萬元，近期因租約到期，房東想要漲租1萬元，最終因業者無力負擔，決定營業到8月25日止，引來當地居民不捨。

記者實地走訪現場，「全家書坊」位於中央路二段精華位置，是土城發展最早的地方商圈之一，周邊有手搖飲料店、中央市場以及小吃餐飲，且沿中正路一帶超市、商家林立，步行5分鐘能到區公所、圖書館、警察局等公家機關。

不僅如此，該地位於捷運土城站及永寧站交界，附近還有北二高等聯外道路，為當地重要生活圈之一。

▲「全家書坊」本月25日將歇業。（圖／記者黃靖惠攝）



「全家書坊」日前已經貼出結束營業公告載明「感謝大家23年支持與關照，將於本月25日租約到期結束營業」且同時祭出清光碟、小說、漫畫等優惠辦法。

內部員工透露，除了一樓營業空間外，另外還有二樓平日當倉庫使用，每月基本店租就要10萬元，這些不包括水電及人事成本等費用，因為近期租約到期，而房東表示想再調漲每月1萬的店租，最後老闆才決定收攤。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，中央路二段商圈多有這類兩層樓店面物件，多以10萬元月租金價碼出租，而像是租書、漫畫、影音產品行業式微，民眾有更多娛樂生活，也能在有電子書、影音線上看等替代產品，都讓這類實體店面生存難度高。

信義房屋海山店店長陳威廷表示，中央路二段是土城早期舊市區，20～30年前周邊商業活動熱絡，但近期隨「土城暫緩重劃區」以及捷運海山站有新建案，也讓商圈逐漸轉移。

他說明，中央路二段屋齡20～30年偏高，但房價相對低，且居住密度也相對低，屋齡35年公寓，每坪單價24～28萬元，總價700~900萬元。至於電梯大樓屋齡20～25年，每坪單價27～32萬元，以3房總價1100～1400萬元，2房總價800~1400萬元。