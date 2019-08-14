機械車位雨災慘泡水　非人為災損由社區公基金負責

▲機械車位的清潔費屬於專款專用，非人為損壞時修繕也是由專款支出。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

這2天南台灣大雨造成災情，台南也有大樓地下室被淹沒，百萬名車都泡在水裡。但除了車子之外，淹水也會造成機械車位損壞，這筆修復的費用要由誰來付呢？房仲專家指出，若是因為天災造成機械車位損壞，可用機械車位專戶的費用支付。

機械車位是屬於約定專用的部分，《公寓大廈管理條例》第10條指出，約定專用設施的修繕、管理、維護，由各區權人或約定專用部分之使用人為之，並負擔其費用。也就是說，機械車位的問題就要機械車位的持有人負責。

住商不動產鳳山文山加盟店店長鄭啟峰表示，一般而言大樓收管理費時，也會把車位清潔費算進去，機械車位因為需要用電、也需要定期保養，因此清潔費會比平面車位高。

鄭啟峰指出，機械車位的清潔費都是專款專用，但若機械車位損壞的原因是人為因素，例如住戶操作不當，則修繕的責任就由損壞者負責。如遇到非人為因素導致機械車位損壞，修理的費用就由專款支出。

鄭啟峰建議，消費者買房子如果搭配的是機械車位，也應該要了解一下社區的財務狀況，基金充足的社區如機械車位、電梯這類機電設備損壞，才有足夠的經費修繕。