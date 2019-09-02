冷氣1年沒清「聞到發霉味」　他打開一看：滿滿灰塵…曝省電秘訣

▲原PO打開冷氣嚇到，原來一年沒清，裡頭灰塵早就爆量。圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

一名網友家裡的冷氣最近一開就有霉味，打開要清理才發現原來已經積了滿滿的灰塵，「沒想到一年沒清理就這麼髒」。他好奇問了身邊的人也才知道，原來很多人都沒有清冷氣的觀念，「不過也有同事說冷氣熱交換器也要清理，這樣冷氣效率才能維持。」網友們對於清冷氣頻率的意見不一，大多覺得主要還是看地區環境的空氣，「我冷氣一年沒清也沒什麼灰塵，只有室外機比較髒而已。」

原PO表示，因為家裡冷氣機只要一開啟就會吹出霉味，日前打開冷氣機要清濾網和出風口，結果被滿滿的灰塵嚇到，沒想到一年沒清就這麼髒，「我自己是習慣每年夏天才會清理一次，有幾年還沒清隔年繼續吹。」他問身邊同事們多久清一次，「有的還滿臉黑人問號，根本想不起來上次清理冷氣是什麼時候。」

原PO表示，其中一位同事會固定清冷氣，還告訴他熱交換器也需要清理，如此一來冷氣效率能維持，也可以不讓電費越付越多，「我還是頭一次聽到」。不過他說，既然家裡的窗型冷氣已經陪伴他多年，若還要找人來處理的話，乾脆趁今天有補助換一台省電的變頻冷氣。

網友們紛紛留言，「冷氣其實半年就可以找師傅來保養清潔了」、「我冷氣也很少在清耶，大概一年一次吧」、「一個會清洗濾網會順便用吸塵器吸出風口跟機身」、「看環境決定多久清一次，基本上，室內機的濾網髒了，連室外機都要清。最簡單的方式就是拿氣槍噴一噴，但一般家庭不會有氣槍，所以大概一兩年就找人來洗一次冷氣。」