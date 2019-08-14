岳父送「40年舊透天」！他欲花300萬重新整修　網突破盲點：房子在誰名下？

▲原PO擔心，花300萬翻修舊透天，還不如花700萬買新公寓。（示意圖／記者黃士原攝）



記者黃可昀／綜合報導

台中一名網友最近想要買房，與老婆看上北屯區一間新屋公寓，總價大約700萬元，不過，岳父岳母突然說要給他們一棟大肚區40年透天厝，只是要入住的話需要重新整修，大約會花費300萬元，讓他頓時不知該如何抉擇，於是PO文向其他網友求助。

原PO表示，那棟透天厝屋齡已有40年，房屋狀況不是很好，如果花300萬全部翻新以後，「還有辦法再住個10、20年嗎？」大部分網友認為，透天厝會是個比較好的選擇，「是我選透天，但是要看在哪，鄰居好不好相處」「選透天...700與300怎麼都划算，台灣的房子只要經過921都算勇的！」「以你的地緣狀況透天就對了，300來裝潢綽綽有餘。」

▲許多網友認為，除了屋齡外，地段也是重要考量因素。（示意圖／資料照）



也有人覺得，北屯公寓的地點會比大肚透天厝來得更好，「還是要看需求啦！我是透天轉大樓的，市區醫療、便利性與安全，都是優於郊區」「以地點來考量，我會選北屯，以房子來說，我會選透天。」

原PO還透露，如果他和老婆沒有要住那間透天厝的話，「未來也不會給我跟我太太，因為原本岳父岳母要留給他兒子的。」於是有網友點出關鍵，「大肚那間透天，岳父岳母本來是想給兒子的…如果你花了300萬裝修，然後住了20年，那麼20年之後呢？房子是誰的呢？」「很多紛爭都是這樣來的」「如果現在接收透天了，所有權是直接移轉給妳老婆嗎？如果房子還是在長輩名下，有可能其他家人（老婆弟弟？）會要求要分房子。」