龜山工業區「陸海空」優勢　定穎電子公告賣千坪地

▲定穎電子桃園龜山工業區廠房公開標售底價8.2億元。(圖／第一太平戴維斯提供)



記者黃靖惠／綜合報導

中美貿易摩擦，台商大遷徙回台，政府祭出歡迎台商策略也奏效，近期許多業者積極購地、擴建廠房，而業者更鎖定產業區塊鏈完整的工業區，繼太電標售八德土地後，緊接著宏泰也公告標售大園工業區廠房，如今定穎電子公告要標售龜山工業區的2千坪土地，底價8.2億元。

近年龜山工業區利多不斷，除了台鐵增設鳳鳴站力拚2025年通車，未來一站即達桃園火車站，且可轉乘銜接桃園捷運綠線，不僅如此與桃園機場、且港口貨運方便，也讓工業區廠房交易熱絡，頻頻釋出標售資訊。

其中定穎電子在桃園龜山工業區山鶯路的廠房，占地2892坪，委託第一太平戴維斯公司標售，底價8.2億元，預計10月18日公開標售。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，龜山工業區是回流台商指名度相當高的工業區，進駐廠商家數高226家，多家知名大廠，包括佳世達、台達電子、和碩與英業達都在此設廠，且2015年宏達電也斥資60億元買下龜山廠，寫下歷年最大單筆廠房交易案，換算工業地每坪30.5萬元。

龜山工業區土地能標出如此高價，除了有重大建設加持外，再來今年5月方擴大適用的「工業區更新立體化發展方案」，未來廠商可透過新增投資、能源管理措施，以及捐贈產業空間與回饋金等方式，將容積率由現行的300%大幅提高至400%，有助於中期長的產能配置規劃。

第一太平戴維斯也表示，龜山工業區土地交易熱絡，近期工業地每坪行情介於27萬元至30萬元之間，本次定穎電子委託標售的桃園龜山工業區廠房，扣除建物成本後，土地單價僅24.6萬元，相當具價格誘因，預計將會吸引在北台灣有擴廠計畫的廠商積極評估。

台灣房屋智庫經理江怡慧指出，桃園為北台灣重要的工商大縣之一，因為陸海空交通十分便利，吸引業者進駐，難找超過千坪以上的工業地，也因土地精華，持有者不願輕易釋出，使得價格與過往相較之下，有微幅上揚。