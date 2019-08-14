老牌房仲管理階層換新血　宣示新「南向」策略

▲中信房屋總經理張世宗。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

老牌房仲品牌中信房屋，由資深員工張世宗晉升總經理職務，喊出要在1年內，重新站上總店數300家的目標，且將投入更多的資源在中南部市場，積極「南向」。

中信房屋新任總經理張世宗表示，去年全台分店數共225家，今年增加至235家，年增幅約4.4%，未來要在明年8月前站上300家的目標。中信房屋全盛時期在2013年左右，當時全台高達365家，但適逢房地產景氣反轉，加上其他同業壓低加盟金成本，讓中信房屋在南部關店數最多，因此未來將以中南部市場為重點區域，投入更多的資源，將總部的服務能量以及提升產品品質，提供給加盟店東最直接的幫助。

張世宗於1992年進入中信房屋，並從基層經紀人員做起，2012年時被外派至中國上海，負責大陸地區的業務營運，當時上海有3個據點，但是畢竟房仲業為「在地化行業」，品牌在大陸生存不易，因此已於2017年8月將上海全部的分店全數收掉，正式退出上海市場。

對於今年下半年的房市展望，張世宗指出，房產將受到總統大選的影響，買氣仍將由自住及換屋族群持續撐盤。而國外政經情勢包括中美貿易戰、日韓貿易爭端、香港反送中事件、美國聯準會因經濟疑慮降息等負面局勢持續延燒，將會使下半年房地產交易量較上半年微幅減少，也使房產交易逐漸回溫的趨勢，進入暫時保溫的狀態。

張世宗表示，國內不動產交易受到國內外許多因素影響仍大，今年下半年建物買賣移轉量，預估將低於上半年的14.3萬棟，全年預計將落在28萬棟左右。