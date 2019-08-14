商人不傻！年花700多萬租停車場用地　背後藏「商場開發效益」

▲高雄市捷運工程局日前成功標租停車場土地讓廠商開發，今年還有更大型的地上權開發計劃。（圖／高雄市捷運局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市有許多官方的土地都陸續釋出開發，日前高雄市捷運工程局也完成首次市有公用土地標租案標脫，這塊位於左營區富國路和忠言路口的停車場用地，未來將開發為複合式的停車場，而高雄市捷運局今年還將釋出3塊大型土地地上權的標案。

上周標脫的這塊捷運局土地面積約700坪，使用分區為停車場土地，但其建蔽率達80%，容積率則為700%，作為立體開發的商場非常有利。該標案吸引4家廠商投標，決標的年租金率為9.1%，換算年租金約新臺幣734.7萬元，溢價率為51.67%，租期為30年。

高雄市捷運工程局表示，該地除需要部分仍作為停車場使用之外，其餘可規劃為商場開發並出租，得標的廠商則是品仁有限公司，經營項目包括不動產開發、招商及經營。

除這塊土地之外，高雄市捷運局今年仍有3塊大型土地將釋出，包括鄰近捷運橘線市議會站的1塊約3630坪的土地，以及在輕軌C5、C6的2塊約2722坪、約900坪的土地。

高雄市捷運工程局開發路權科科長林淼基表示，這幾塊土地面積較大，因此將採地上權標租的方式開發，使用年限也可望達到70年，讓開發商有更多時間營運。