營建股第一人！興富發通過　將發第一筆「季季發」現金股利

▲興富發今年股東會完成修章，將執行股利季季配。圖為董事長鄭志隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜軒／台北報導

上市櫃營建股第一人！興富發今公布上半年財報，累計營收138.29億元、EPS（每股純益）1.84元，相較去年同期的EPS達3.22元，雖有衰退，但該公司也同時宣布將在第2季配發現金股利1元，累計去年度的現金股利3.5元，累計興富發股東們可在10月30日領到共計4.5元的現金股利，而興富發更成為營建股中，第一家股利「季季發」的公司。

興富發13日董事會決議公告，2018年暨2019年上半年度，合計每股共配發現金股利4.5元，其中包括2019年Q2配發現金股利1元，並訂於10月30日發放。

新版《公司法》於去年11月1日開始實施，其中，被稱為「股王條款」的第228之1條，放寬企業每年分配現金股利方式，得改為每季或半年分配。而興富發於今年6月10日股東會，已經完成修章，依法可以執行「季季配」，並於Q2開始執行，未來視營運狀況，Q3財報經董事會通過後，再決議配息情形，讓股東在第一時間，就可共享盈餘收益。

同時，興富發也公布上半年財報，累計營收138.29億元，相較去年同期減少近4成，稅後淨利20.05億元，年減近6成，EPS為1.84元，略遜於去年同期的3.22元。據了解，興富發今年完工建案不多，除台中「臻愛」外，另外則是位於新莊的「捷仕堡」，該案為先建後售案、預計Q3進場銷售，由於祭出低總價及優惠付款方案，潛銷期已累績相當訂單，估計將可為下半年貢獻相當營收，另外，全台主要城市的成屋案銷售，受惠剛性需求帶動，銷售均已傳出捷報，法人認為，有「營收王」之稱的興富發，今年維持基本盤的態勢應不會有太大變化。