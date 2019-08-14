賣相好？逢甲商圈康是美加收租套房打包賣　投報率澆冷水

▲逢甲大學附近的整棟大樓出售，現B1到2樓店面由「康是美」承租。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／綜合報導

台中逢甲大學整棟套房及店面出租！據了解，目前B1到2樓是由「康是美」承租，月收租22.7萬元，加上樓上的17間套房，平均每間可月收租6、7千元，也就是每月可收34萬元的租金，整棟大樓年投資報酬率有2%左右。專家認為，預估投資報酬率要達到3~4%，才有買方願意接手。

《591房屋交易網》上刊登一筆開價1億9800萬元的整棟套房，就位於逢甲大學正門口，總共7層樓高、17間套房可供出租，屋況特色中提到，「B1到2樓承租給知名連鎖企業，合約共7年有公證，前3年月租22.7萬元，後3年月租23.8萬元，最後1年月租25萬元，合約至115年（民國）5月。」

房仲同時還在物件條件中形容：「3樓到7樓有17間套房，目前只有1間空房，月收租約11.3萬元，穩定收租中。有人說投資不動產，除地段還是地段，這間就是了，知名企業願意用月租23萬元租7年，這就可以證明了！有人說太貴了，好的房產會便宜嗎？現在收租，未來賺增值！有人說現在價格已到頂了，但過幾年回頭看，後悔的還是那些人！有人說要便宜時入場，好的房產沒有便宜時，內行人就收到口袋了！」

據查，該案目前B1到2樓，由「康是美」承租，約去年或今年甫簽租約，因此至少還可穩定收租6年左右。

負責銷售該物件的杜先生表示，此物件投資報酬率有2%左右，屬於高資產不動產，因此有興趣的買方，通常會先來詢問該物件實際狀況後，再做評估。

信義房屋逢甲店店長鄭家畯表示，逢甲商圈因著水湳經貿園區的發展利多因素，讓原本有些低迷的商圈，又再度活絡，觀察近期有不少台商資金回流，也提升不動產的投資買氣，若以此出售的整棟大樓來說，預估投資報酬率要達到3~4%，才有買方願意接手。

▲逢甲大學附近的整棟大樓出售，開價1億9800萬元。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

▲屋況說明清楚列出店面及套房的收租金額。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）