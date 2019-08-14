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5人訂4人房！奧客拒加床...狂拗「我孩很小，才大二」　女櫃員氣哭：撐下去

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▲▼飯店、偷拍（圖／取自免費圖庫pexels）

▲一家5口硬要擠4人房，讓原PO好無奈！（示意圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「各行各業都很辛苦，希望大家都不要遇到奧客！」一名飯店櫃檯人員抱怨，日前一家五口訂了4人房，正當要收取加床費用時，客人睜著眼說瞎話「我孩子很小！才大二而已」，讓她看傻眼，但按照規定堅持收費，怎料對方竟先聲奪人「我要上爆料說你們是低級旅店」，誇張的言行舉止，讓大批網友怒了。

一名女網友擔任飯店櫃檯人員，近日遇上極品「台灣鯛」，讓她氣得在《爆怨公社》大罵，住宿規定已白紙黑字載明，「0至1睡兒童在不加床的情況下，可免費與大人同住」，然而旅客似乎鬼遮眼，頻頻詢問已讀國小、大學的孩子，為何不能享有免費入住，更大言不慚嗆聲．「我們的孩子跟0至1歲有什麼不同？都是孩子啊！

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▲▼5人訂4人房！奧客拒加床...狂拗「我孩很小，才大二」　女櫃員氣哭：撐下去（圖／翻攝爆怨公社）

▲大人入住，按照規定要加床加價！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

訂房資訊上，確實可見「最多住4人」的規定，原PO也列出奧客經典語錄，讓人拳頭硬了：

「我要上爆料說你們是低級旅店」

「我孩子很小！才大二而已」

「我們不用加床我們擠一下就好了」

原PO氣到爆青筋，在心裡狂咒罵「我就想問你們，怎麼不乾脆買單人房住個五代同堂不加床咧？為什麼可以這麼讓人生氣？暑假真的很可怕！」但從事服務業必須以客為尊，原PO只能把怨氣往肚子裡吞，面帶微笑解釋規定。

抱怨文掀起大批網友關注，紛紛狠酸「年紀是大二，智商是小二」、「這批客人智商很高，都87分」、「跟你們老闆建議，超過130公分就算大人了，旁邊放個量身高的比例尺，不要給看不懂中文的奧客有模糊空間」、「七月妖魔鬼怪更多了，辛苦你了」、「白眼無限翻轉還要面帶微笑，祝你住宿愉快」、「大二還願意跟家長擠一張床，是被逼迫了嗎」。

有同業也心有戚戚焉回應，「感同身受啊，昨天我就差點爆氣了，多收錢就在那邊靠北，一直要優惠折扣怎樣的」、「還有那種，超住跟你多要備品的時候，第一次拒絕他，第二次來跟我說他牙刷掉馬桶了、毛巾掉馬桶了，真的是人不要臉天下無敵」、「以前做飯店櫃台很多都會拗，尤其陸客，然後辦入住拿房卡進房後說要換房，說他們是訂兩小床為何是一大床，我心裏想我哪知道你怎訂的」、「咖啡杯當煙灰缸、所有大小毛巾丟滿水浴缸、在床上吃油膩外食掐倒、屁孩吐在床上、尿在床上、屎在床上、用棉被蓋上加裝沒事、熱水壺直接煮泡麵、見怪不怪（曾經的房務路過）」。原PO則暖喊，「這篇釣出很多辛苦的旅宿業人員，想跟你們說一聲辛苦了，後面還有旅遊補助大家要撐下去。」

關鍵字：訂房飯店櫃台人員服務業加床

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