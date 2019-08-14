綠油油公園出現救生圈！專家諷綠地遇雨變水池「美景成噩夢」

▲高雄三民區寶業里滯洪池 ，圖為資料照。（圖／記者宋德威翻攝）



記者黃靖惠／綜合報導

為了有效預防短時間強降雨，造成淹水災情，全台各地建置多處滯洪池公園，也因為是市區難得大片綠地公園，許多建案沿著周邊如後春筍冒出，而今天房市專家Sway，PO出一張滯洪池公園照片，可見綠油油公園卻突兀出現救生圈，他指出，代表當初設計給水淹，上游的水會匯集到滯洪池，最終淹沒原先的綠地、籃球場，建商蓋房子強調周邊多美，但只有當地人才知道逢雨必淹有多驚恐。

Sway在《Sway房市觀測站》臉書粉專PO出照片指出，所在位置是中路特區的滯洪池，看似一片綠油油，但可見一旁掛著突兀的救生圈，而文中也言明位置是中路特區的滯洪池，而這副景象對於台南、高雄及三重人一定很有感。

他指出，滯洪池設計就是給水淹，上游的水往下流到低窪處，最終會匯集到滯洪池，將淹沒綠地、籃球場，近年有建商在周邊蓋房子強調綠地有多美，但外人卻不知道周邊逢雨必淹、市區水排不出去，居民逢雨的驚恐惡夢。

他強調，除了中路特區周邊綠地會被淹沒外，像是三重二重疏洪道公園、台南、高雄等地滯洪池，同樣也會有平日是綠地、大雨就被淹沒的情況，因而奉勸民眾不要住在旁邊；上游地區的水往下游流動，把原本滯洪池功能的地方開發成都市，而又硬要住在滯洪池上，最終只能面臨淹水的命運。

他也指出，台南淹水與都市開發有絕對的關係，原本地勢低窪處不該蓋地下室型大樓，把本來可以吸水的土地、農地挖成鋼筋水泥與筏式基礎，最終水無處可下，只好到處淹沒，而這一棟棟房子飄在土壤上，還硬說新的建築工法有多安全。

「炒房者還在爽收鈔票」他坦言，郊區一堆重劃區，本來都是良田與樹林，綠油油的不好，就非要蓋一堆房子來炒作，導致水到處蔓延而成為禍害，最終倒楣還是住戶，而炒房者還在爽收鈔票。

▼房市專家Sway強調，滯洪池設計就是給水淹，雖然建商強調周邊綠地有多美，但逢雨必淹的驚恐只有當地人才知道。（圖／翻攝自臉書Sway房市觀測站）

