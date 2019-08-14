北市中心明星小學周邊5年沒新案　單價免百萬賣破6成

▲基地位於中正區的預售案「品陽大苑」接待中心外觀。（圖／甲桂林廣告提供）

記者詹宜軒／台北報導

北市知名明星學區國語實小，堪稱設籍「年資」不足，也難入學。根據市調業者的資料顯示，國語實小周邊包括三元街、南海路，甚至到和平西路二段一帶，近幾年鮮少有新建案問世。2013年以小坪數規劃為主的「荷里居」，最高成交單價上衝百萬，而近期的預售案「品陽大苑」，同樣設定小坪數格局，全案自7月進場以來，已銷破6成。

明星小學國語實小，為北市滿額學校之一，房仲業者指出，學區如重慶南路二段、和平西路二段、南海路及三元街一帶，鮮少有新案推出，「民眾若要設籍入學，多以中古屋為考量，以重慶南路二段西側來看，中古大樓均價約在7字頭，其他路段若是中古公寓，也普遍在5字頭上下。屋齡較高，是許多現代孟母，多所考量的要點之一。」

《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，若以國語實小學區周圍新案來看，2013年推案的「荷里居」堪稱「近期新作」，該案主力坪數在20~29坪間，標榜「設籍熱門宅」，也遭秒殺。根據實價揭露，該案成交均價每坪約9字頭，最高單價則上衝百萬。

而近期在三元街推出的預售案「品陽大苑」，規劃25~47坪，2個月內熱銷逾6成，其中25坪產品已經完銷，47坪則銷售過半。該案專案經理陳思翰透露：「缺貨是熱賣關鍵。」陳思翰進一步解釋，「中正區內，尤其是國語實小、植物園周邊，新案多以大坪數為主力，除明星學區新案屈指可數、小坪數產品的稀缺，也是熱銷關鍵。」

據了解，該案已售戶中，有3成來自家族置產，更不乏買主一次入手2~3戶，預先為二代置產、或作為學區宅投資之用，空間的靈活整併，如有買家入手1戶47坪、再搭2戶25坪，也有一次買進2戶47坪者。而該案目前中高樓層成交單價，均已站上9字頭。

「品陽大苑」基地面積約650坪，將興建為地上21層、地下4層建物，總戶數107戶。陳思翰說：「依目前北市滿額學校會依照『優先分發入學原則』，小朋友的設籍時間會是一大考量，一般來說，建議設籍時間，至少提早3年，較為保險。」