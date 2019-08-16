影／鐵漢房仲業績創全國第一　秘密武器竟是「文房四寶」？

記者張菱育／台北報導

寫著一手好毛筆字的胡昇穎，在信義房屋已有18年的資歷，小時候受到父親的薰陶，對書法產生濃厚的興趣，從小就學習書法並參加國內外比賽，造就他現在將這項興趣融入社區服務當中，定時到社區中免費教社區住戶寫書法，不僅讓他可以將信義房屋的服務精神傳遞出去，也能將傳統中國書法藝術得以傳承。

▲信義房屋內湖星雲店專案經理胡昇穎，寫了一手好書法。（圖／記者黃軍瑋攝）

身為台南人的胡昇穎，因為大學是讀建築工程系，對不動產有一定興趣，一次看到信義房屋的電視廣告，讓他大學畢業後決定「北漂」到台北闖蕩，且認為房仲是具有高挑戰、高收入的工作，一做就做了18年至今，目前任職於信義房屋內湖星雲店。

記得剛入行時，一次騎車經過路邊的招租廣告看板，看見一對情侶在找租屋的物件，胡昇穎就停下來跟他們聊天，原來他們是剛出社會、在內湖科學園區上班的新鮮人，想要找內科附近的租屋，聽了他們的需求，加上當時政府剛好推出，讓首次購屋的青年，貸款成數高達9成的優惠政策，胡昇穎就建議他們「以買代租」。

那對情侶後來跟父母討論，且父母幫忙資助他們部分頭期款後，他們看了第一間2房公寓就決定買下，之後隨著工作越久、收入越穩定後，他們也結婚生了孩子，就陸續再換3房，到現在的4房電梯大樓，都是找胡昇穎來服務成交。對方也很感謝胡昇穎當初建議他們買房，不然他們可能到現在，還沒能擁有自己的房子，這讓他覺得很有成就感，能幫助客戶找到心目中的家。

胡昇穎從小看見父親常常在書房裡寫書法，受到父親的薰陶之下，也對書法產生濃厚的興趣，父親剛開始先握著他的手，帶著他學習寫書法，舉凡楷書、行書都難不倒他，開啟他對書法藝術的啟蒙與興趣，並且從國小開始就參與國內外大大小小的書法比賽，也獲獎無數，更增添他對書法的信心與成就感。

▲胡昇穎從小就喜歡寫書法。（圖／記者張菱育攝）

搭配信義房屋近年的「社區一家」計畫，他也將書法技藝傳遞至社區當中，抱持著回饋社區、增加與社區住戶的互動，他到社區免費教學，開放住戶來學習毛筆字，開課第一天就報名額滿，最讓他敬佩的是，當中有80多歲的長輩每堂課都參加，認真學習書法，真的是「活到老，學到老」。

▲胡昇穎定時到社區中，免費教住戶寫書法。（圖／信義房屋提供）

也因著他的用心經營社區服務，也讓他們全店拿下今年上半年，全國業績第一名的佳績，他說，「做社區服務不是為了要得到好業績，而是希望能藉著社區活動，讓住戶之間更熟識、互動良好，還能將書法傳統技藝傳承下去，才是我最主要的期望。」

▲胡昇穎將信義房屋的立業宗旨，用書法寫下，並掛在店裡。（圖／記者黃軍瑋攝）