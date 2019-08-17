居家環境溼答答惹人煩　3種建物防水檢測這樣做

▲大樓外牆滲水將會造成壁癌、木質地板發霉。（圖／信義居家）



記者黃靖惠／綜合報導

夏季多雨，一旦住宅外牆漏水，恐怕誘發室內壁癌反覆出現、木質地板出現霉斑，對此信義居家建議，防止外牆漏水防可先自我檢測，而針對不同的公寓、華廈、帷幕外牆防水檢查及施作方法各有不同。

公寓外牆防水

信義居家建議，一般公寓外牆多屬於8吋磚牆結構，檢查室內牆面水泥漆膜是否分解，壁紙是否泛黑，或室內牆面是否封板或貼瓷磚，若有發生上述情況，大多是外牆防水不良所造成現象，另外，同步需檢查室內窗框周邊，包含窗型冷氣框是也有上述狀況發生。

至於處置辦法，外牆防水需顧及整體性，若住在3F、外牆防水需延伸至5F；可使用壓克力系列防水材，最好採用抗UV效果較好，窗框外框周邊可用矽膠加強填縫；處理室內壁癌可選用矽酸質系，或水泥系裂防水材為佳。

▼大樓外牆滲水將會造成壁癌、木質地板發霉。（圖／信義居家）



華廈外牆防水

信義居家指出，華廈外牆多屬於RC結構，檢查方式如同公寓外牆，而內牆滲漏水原因多屬RC結構剪力裂縫、橫樑與外牆施工縫、窗框90度剪力裂縫、及花台施工縫等區域，產生之結構性滲水所造成。

至於處理方式，不宜使用塗膜式防水材料，處理外牆防水，建議使用填縫式材料處理為宜；目前多採用高壓灌注方式處理效果最佳。

帷幕外牆防水

信義居家指出，這類外牆由不同帷幕包覆，最好在連續雨天時檢查內牆，窗框周圍是否潮濕或是漏水。

至於處理方式，一般均無法由本戶外牆處理漏水問題，需經由管委會協調處理整面外牆填縫，或施工縫修補相關工程。通常帷幕外牆填縫材料使用壽命約為10年。