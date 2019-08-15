到站即到家難親民？北台灣3大聯開宅推案　最便宜「南漂」到桃園

▲位於捷運信義安和站聯開案「首泰信義」。（圖／首泰建設官網）



記者黃靖惠／綜合報導

捷運聯開宅有到站即到家特性，建商嗅到商機搶推案，據《住展》雜誌統計，北台灣今年捷運大橋頭站、信義安和站、桃園機場A19站3大聯開案，初估推案量155億元。其中，捷運信義安和站「首泰信義」不只坐擁大安區黃金地段，且主推大坪數產品，預估最高每坪達200萬元，為聯開宅史上，繼「勤美璞真」後再現的豪宅案。

北捷聯合開發案，過去因權配比偏低，遭監察院糾正，市府啟動權配重新協商或仲裁，陸續解決權配爭議後，今年聯開案釋出力道加大，推案量爆出逾百億元大量，4年內案量金額翻漲3倍。

▲首泰信義。（圖／首泰建設官網）



今年3大聯開案分別是捷運大橋頭站「超•站S」、捷運信義安和站「首泰信義」、桃園機場捷運A19站（體育園區站）「冠德青璞匯」，合計金額約155億元。

位於民權西路、延平北路口、捷運大橋頭站聯開案「超•站S」目前還未公布開價，依照周邊市場行情推測，每坪應該落在70萬元以上。

另外，捷運信義安和站聯開案「首泰信義」推出大坪數豪宅，規劃坪數從88坪到180坪，不只有便利捷運、且擁有大安區燙金門牌，最高開價每坪200萬元。

▼冠德青璞匯。（圖／翻攝自冠德建設臉書）



「桃園首件聯開案」桃園機場捷運A19聯開案「冠德青璞匯」，採複合式開發，低樓層為商場，中、高樓層規劃1~3房型住宅，每坪開價41萬元，公開的第1個月，已累積破千組客戶看屋，從市場反應極為熱絡的情況，可見捷運聯開宅的金字招牌在桃園同樣吃得開。

《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，捷運聯開案因為具備「到站即到家」的特色，過去在市場上一向很吃香，具有較高增值性、高租金的優勢，但卻有噪音、震動，以及管理費易偏高等明顯缺點，民眾購買前應多加考量。

另外同樣是捷運聯開宅的「勤美璞真」，與「首泰信義」間隔2站，中低樓層成交單價已突破200萬元，對此信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「勤美璞真」豪宅規劃坪數與「首泰信義」相去不遠，但具有大安森林公園第一排的景觀優勢，中低樓層每坪成交單價已突破200萬元，兩者相比之下，「勤美璞真」雖具景觀優勢受青睞，但成屋多年、目前現有待買戶選擇性少。

▼捷運大橋頭站聯開案「超•站S」。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

