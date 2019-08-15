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中元普渡「這些千萬別拜」...原來都拜錯了！專家曝運勢會GG

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作者：幸福空間

最近經過便利超商、大賣場或超市會發現大量飲料、零食、蔬果都被放在顯眼之處，一旁甚至直接堆上存貨，等著大家選購。熱鬧的景象宣告著好兄弟的祭典－中元普渡即將到來。每到這個時候，公司福委、大樓主委、家中長輩都忙著準備供品，祭祀神明、祖先、地基主及好兄弟，繁瑣的流程及禁忌，讓人常常頭腦打結，弄混了流程。現在就讓「神仙哥哥」蔡上機老師，教你「要拜」、「懂拜」、「別拜」，三大重點，妥善準備好，祭拜沒煩惱！

▲中元普渡「這些千萬別拜」...專家曝運勢會GG　破解禁忌一次秒懂（圖／幸福空間）

要拜

中元普渡的祭拜順序為神明、祖先、地基主、好兄弟。拜神的供品需置於上桌，且必須是素的食物。祭拜祖先需準備日常飯菜和三牲四果，拜好兄弟的供品置於下桌，葷素食物皆可，尤其一定要有冥紙。

懂拜

地基主是掌管家裡土地的陰神，通常作法是在自家廚房放供品，由廚房位置往客廳方向拜出去，所拜的供品為5～6樣一人份的菜，若太過忙碌沒有時間準備，也可以去外面買一個便當，但是一定要有飯，並附上筷子、酒杯、茶杯，而且必須供酒及冥紙。

宗教上有一種說法是，家中有門神，所以好兄弟進不了家門。因此拜好兄弟時供品一定要放在門口外面，這樣供拜的時候，他們才能夠得到供品。

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▲中元普渡「這些千萬別拜」...專家曝運勢會GG　破解禁忌一次秒懂（圖／幸福空間）

▲中元普渡「這些千萬別拜」...專家曝運勢會GG　破解禁忌一次秒懂（圖／幸福空間）

別拜

人類能吃的所有東西，無論葷素都可以拿來拜地基主或是好兄弟，沒有不能拜的東西，隨意聽信謠言，會傷害到果農的生計，是非常不好的事情。真正不能拜的是壞掉的東西、不能吃的東西。

▲中元普渡「這些千萬別拜」...專家曝運勢會GG　破解禁忌一次秒懂（圖／幸福空間）

其實中元普渡是道教與佛教結合起來的講法，「中元節」是道教節日，是指中元地官大帝的生日，他所掌管的是陰間地府。「普渡」是農曆7月15日這一天，佛陀弟子目連，為了拯救餓鬼道的母親，廣設盂蘭盆節法會。蔡上機老師提醒，無論是道教或佛教，供拜時切記不要嬉鬧，此外，身體不好的人、運勢不好的人磁場較低落，盡量也不要參拜好兄弟，不要去吃拜過的供品。

▲中元普渡「這些千萬別拜」...專家曝運勢會GG　破解禁忌一次秒懂（圖／幸福空間）

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