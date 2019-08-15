「好想移民日本」妹子神列5點屌打台灣　他曝一張圖狠戳幻想...差勁至極　

▲台灣人喜愛到日本遊玩！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

不少民眾從日本玩回來，都會豎起大拇指狂讚當地治安、美食與人民素質，然而旅遊跟定居根本是兩回事，有女網友非常嚮往到日本生活，甚至列出5項移民的優點！怎料，文章被不少過來人打臉，直呼「台灣還是最棒！」

「大家跟我一樣想要移民去日本嗎？」一名女網友在PTT上，整理5點必住日本的超狂理由，包括治安優良、風景佳、空氣好、人民素質高、食物啵棒，再拿台灣「最醜的風景」一起做比較，看似整個完勝，優缺點如下：

治安方面，日本警方明明只配戴警棍，「真正遇到狀況根本沒用，但是日本治安出奇的好」，不僅如此，凌晨1至2點走在街上，可見大批上班族從居酒屋走出來，讓人有股莫名的安心感。

相比台灣治安，凌晨一堆8+9、流浪漢遊蕩或聚集超商門口，「走（在街上）怕被搶劫或被打」，至於警察都有配槍，卻時常可聽聞當街砍人、開槍鬥毆的慘案。對此，原PO聽聞緣由，「日本人的個性非常怕造成別人麻煩，寧願自己吃虧認錯也不願給社會添麻煩。」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲在日本搭電車，民眾很守秩序！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

風景美到逆天部分，原PO狂讚，楓葉、富士山、雪景、櫻花超美，各種古城跟文化結合，街道隨便拍都可以當桌布；且空氣非常優質，「像我本身有嚴重的過敏到日本都沒有了，也很少看到機車，大眾運輸方便又發達，他們的冷是乾冷，非常舒服 跟台灣的濕冷很不一樣！」

而人民素質也頗高，讓原PO非常羨慕在地生活，「很少在電車上聽到大聲喧嘩的人，街道超乾淨垃圾都自己帶回家，對左鄰右舍也很客氣，汽車禮讓行人，抽菸的人會自己去吸菸區，不用聞二手菸！」相較台灣，經常可見路人亂丟垃上，加上一堆機車，不守交通號誌。

最後則是美食天堂，原PO認為，台灣一堆假日式料理，去過日本品嚐「原版」後，才知道是台灣商人節省成本亂做的。文章一貼出後，掀起大批網友關注，認為原PO沒有深入了解風土民情，「建議先去住個半年，受的了再移民」、「建議沒事多看日本新聞，他們有翻譯，可以了解到底每天又發生了多少事。另外，素質很高的背後有想過要多壓抑嗎？」、「旅遊跟長住完全是不同的感受 ，真的還是台灣好」、「日本明明隨機殺人多…」、「這是觀光客心得吧…而且日本人超愛在室內抽菸」。

▲網友曝一張圖，其實日本也有沒素質的民眾！（圖／翻攝PTT）

有過來人分享住日本經驗，幾乎一面倒認為，住台灣比較好，「去住過3個月，神經質沒禮貌的也是有，食物還是覺得台灣比較習慣好吃，優點就是公共空間維持很好，還是喜歡台灣」、「住過日本…晚上10點後就不敢一個人在外面，醉漢很多，高壓社會下神經病更多，很常看到」、「待過快兩年，還是覺得台灣比較自在，日本的氛圍又說不出的壓抑感，整個人也變得沒那麼開朗」。