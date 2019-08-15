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有沒有蓋差很大！陽台、露台計價大不同　一招看穿避當冤大頭

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▲▼陽台露台選購 。（圖／高雄市工務局提供）

▲高雄厝的深陽台面積大，可作休閒使用。（圖／高雄市工務局提供）

記者陳建宇／高雄報導

住家除了室內空間之外，如果能有多餘的室外空間可以使用也很不錯，例如配備陽台、露台的產品，就非常吸引重視生活的民眾。但是配備陽台或露台的房子有什麼優缺點？專家指出有這些空間房子使用上更方便，但同時也要注意價格是否合理。

陽台就是位於房子外的附屬建物，有頂蓋可遮陽，一般來說深度在1~1.5米，但若是高雄厝的深陽台則深度可達3米。高雄市代銷公會常務監事謝哲耀表示，一般大樓都會有前後2個陽台，如果是深度較大的景觀陽台，更可以視為是室內空間的延伸，使用也很方便，擺了休閒桌椅也能為生活增加趣味。

陽台屬於可計坪的附屬建物，因此陽台也會計價，不過謝哲耀指出，陽台一般會和室內空間一同計坪計價，較少單獨計價，因此陽台價格和室內價格其實差不多。

▲▼陽台露台選購。（圖／業者提供）

▲多數露台面積較大，可以種花草或做各種使用。（圖／業者提供）

露台和陽台的不同則是露台沒有頂蓋，謝哲耀指出，露台在高樓層或低樓層都可能出現，但不像陽台是基本配備，不見得每個建案都會有露台。而露台的面積也有大有小，大的可到20~30坪，小的只有1~2坪甚至比陽台更小。

露台的優點包括增加可使用面積，若是大坪數的露台不僅可以種花草，甚至有人規劃成高爾夫球果嶺練習推桿，遇到像中秋節要烤肉也很方便。但缺點就是因為露台沒有頂蓋，可能會有樓上不慎掉落的垃圾，造成清潔上的困擾。

不過露台屬於公設的一部分，只是藉由「約定專用」指定給露台戶使用，因此買房時不會有露台的權狀。謝哲耀指出，露台戶雖然沒有露台的產權但具有使用權，因此買賣時往往有個不成文的規定，就是露台會以房價的1/3計價，例如房價每坪30萬元，露台的價格就是每坪10萬元。

謝哲耀提醒，露台因為沒有頂蓋，會直接曝曬在陽光之下，有的民眾認為買了之後再加裝採光罩即可，但此舉屬於違建，民眾購買露台屋之前應先考慮清楚。

關鍵字：陽台露台頂蓋附屬建物公設約定專用

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