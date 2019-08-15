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老闆欠租惹禍！台中老牌運動會館歇業　牽連地主躺著也中槍

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▲▼台中南區東興路一段81號的「双和運動會館」，將暫停營業。（圖／翻攝自Google Map）

▲台中南區東興路上的「双和運動會館」，將暫停營業。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／綜合報導

已在台中南區經營20多年的「双和運動會館」，突然宣布因租金問題於今日暫停營業，讓不少常常帶小孩去運動的家長與附近民眾，一片錯愕與不捨。據了解，地主並沒有要賣地或是調漲租金，而是因該會館的老闆投資失利，積欠多月租金，造成租賃糾紛，近期該運動會館將執行地上物法拍。

「双和運動會館」於其官方臉書，公告將暫停營業的消息，「因地租金超出成本預算，多次與地主協商降價未成，故在未能達成共識前，本館自108年8月15日起，暫停營業。」

針對已買會員、票卡、泳訓的民眾，該會館指出，民眾可於8月31日前，於早上9點至下午6點至該會館登記退費。

已是該會館的會員留言表示，「謝謝双和陪小孩炎炎夏日的這幾年，小孩已長大仍很喜歡你們的規劃，是非常捨不得，在南區也是一個象徵，很感激，比起惡性倒閉的不良廠商，你們也是有誠意了」、「大概地主想蓋大樓死不降價，鳥不生蛋的地方沒了休閒運動娛樂…也不會有什麼價值…可惜了，場地好、自由選擇活動多樣化、費用便宜又乾淨」、「東興路開通了、文心秀泰和中山醫，加上大慶夜市，地主8成看到地價大漲，想賣地給建商了」。

▲▼台中南區「双和運動會館」公告暫停營業的消息。（圖／翻攝自双和運動會館臉書）

▲「双和運動會館」公告暫停營業的消息。（圖／翻攝自双和運動會館臉書）

會館員工表示，「當初有簽保密條款，所以針對租金以及其他訊息無法透露，至於後續是否還會繼續營業，目前還在與地主協商中。」

台灣房屋建成旗艦特許加盟店店長郭誌佑指出，當初運動會館僅租土地，地上建物是自行另外興建，在此處已有20幾年，土地約有240坪，保守估計此地租金至少每月20萬元以上，而隨著南區東興路的開通以及周邊的建設開發，地價較10年前，已經翻漲1倍，地主自然也想調漲租金。

據了解，該運動會館的老闆，是因投資失利，去年僅繳交100萬元的租金，而今年手頭緊，更是積欠多月的租金，造成與地主之間的租賃糾紛，目前地主已執行地上物拍賣，包含店內的運動器材一同法拍，用拍賣所得來償還積欠的租金，因此，「双和運動會館」並不是因為地主調漲租金，而無法繼續經營。

關鍵字：台中南區双和運動會館熄燈租金地主台灣房屋

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