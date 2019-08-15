履保合作對象需慎選　安新建經風險控管再升級

▲安新建經提醒民眾，承作履保時可以特別留意建經公司「合作對象的篩選」以及「價金的動用出款」這二點管控是否嚴謹。



圖、文／信義房屋提供

「履約保證制度」上路推廣已逾20年，但條文繁瑣複雜，除了挑選制度完善的建經公司之外，安新建經也提醒民眾，承作履保時可以特別留意建經公司「合作對象的篩選」以及「價金的動用出款」這二點管控是否嚴謹。

安新建經身為市場上價金履約保證代表品牌之一，2018年嶄新推出全新二代價金履約保證產品，更委請全球四大會計事務所之一「勤業眾信聯合會計師事務所」，協助做全面風險控管審查機制檢核。

安新在與勤業的輔導之下，會進行「合作通路的篩選與定期盤點」，為消費者從最初的合作對象身分確認驗證、合作期間會定期了解是否有所爭議事宜，也同步替仲介與代書夥伴確認四方保障交易關係。

履約保證最初精神是「一手交錢，一手過戶產權」，但在台灣許多屋主仍希望簽約時可收到訂金或些許搬家費用，例如台灣本就屬高度地震帶地區，倘若真不幸發生了不可控的天災風險，後續的價金返還談判協調，無非都是耗費雙方更多的時間與心力成本，安新施行「價金的動用出款額度上限機制」，在合理的動用金額內，盡量滿足雙方合意後所需，以提高保障。