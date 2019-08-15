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預售案未來公設口說無憑　建商絞盡腦汁「先體驗再買單」

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▲▼久樘,總太,綠美丘,快樂天鵝,總太2020。（圖／業者提供）

▲台中七期T&R廣場近期在1樓的綠美丘市集。（圖／業者提供）

記者詹宜軒／綜合報導

預售屋看得到、摸不到，就連業者在接待中心口沫橫飛形容的社區公設及氛圍，也宛如瞎子摸象，很難感同身受。對此，台中市便有建商致力推動「體驗式行銷」，不論是打造出市集、或是商場，及舉辦活動，讓民眾「先體驗、再付款」，也成功創造不錯迴響。

建商絞盡腦汁，策劃活動吸引民眾目光，台中市知名建商如總太地產、久樘開發與銳宇建設，率先以「情境體驗」為切入點，讓消費者於交屋前，體驗未來居住社區的生活型態。

總太地產董事長翁毓羚指出，消費者對於社區文化和共享空間的重視，已經成為未來生活趨勢，因此以「共好」為核心，替「總太2020」社區，規劃系列活動，除邀請創業成功名人分享創業經驗，也提出「共好市集」，鼓勵住戶當頭家，以及「社區藝能學苑」，讓住戶當講師分享專職專才。

翁毓羚說：「讓社區逐步走向共享、共好的目標，至目前為止，深獲共鳴。」

▲▼久樘,總太,綠美丘,快樂天鵝,總太2020。（圖／業者提供）

▲「總太2020」接待中心的共好市集。（圖／業者提供）

囊括蔦屋書店、WOO泰式料理、吳寶春麵包店的T&R廣場，開業後，成為七期最美地標。該商場在負責人湯期安與銳宇董事長李明潭攜手合作下，以勾勒出精緻生活的氛圍為目標，近期將1樓轉型為「實驗廣場」，鼓勵文創商家進駐玩轉創意。

立即吸引一手打造紅點文旅、審計新村等熱點的建築設計師吳宗穎，帶領團隊進駐，規劃出亞洲最美「綠美丘」藝術市集，集結文創美學的全新市集。

而位於沙鹿區的久樘「快樂天鵝」預售案，預計以運動為主題，在社區中規劃一系列實用全齡公設。上周更推出「運動嘉年華」，邀請住戶一起動一動。不少住戶反應，「看到孩子開心運動、盡情釋放精力，露出燦爛的笑容，對於未來入住社區，就充滿期待。」

▼「快樂天鵝」未來將致力營造以運動為主題的全齡化公設。（圖／業者提供）

▲▼久樘,總太,綠美丘,快樂天鵝,總太2020。（圖／業者提供）

關鍵字：久樘台中總太銳宇T&R體驗式行銷

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