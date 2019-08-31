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一年狂降170億美金！貿易戰拖累房地產市場　中國買家怒拒投資美國

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▲▼加州,舊金山,房產,房子。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲加州是海外買家最喜歡的房地產地點。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

中美貿易戰延燒，中國拒絕購買美國房地產，讓住宅市場投資額比去年少3分之1以上，連帶加州的消費額、房地產市場跟著下滑。

據全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）最新報告，加州有3分之1的買家來自中國，但因為不滿貿易戰延燒，在過去12個月內紛紛退出，導致美國房地產總投資從304億美元降至134億美元。

「這是一個很大的下降。」協會資深經濟學家科羅雷登（Gay Cororaton）指出，貿易戰在政治、商業上的不確地性趕走了中國投資人，讓他們停止投資。同時，海外買家也因房價上漲、美元走強及中國限制貨幣外流等而疲憊，讓總投資從1210億元減少為780億元。

即使加州是僅次於佛羅里達州、最受外國買家歡迎的房地產地點，但去年買氣已低於前年2%。尤其加州房價飆升，讓買氣降至2008年金融危機後最低的一次，擁有700萬居民，6月份卻只賣出7300套住宅。

另外報導指出，目前在加州買房最多的外國買家是中國人，占34%，其次是20%的英國買家，接著是10%印度買家、10%墨西哥買家，有6成的人都是新移民，因為工作及教育被吸引到當地。

關鍵字：加州房產買家中國中美貿易戰投資北美要聞

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