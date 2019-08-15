促銷亞洲新灣區1.6萬坪精華地　「減租增量」市府大方送

▲特貿三開發案分為南、北2個基地，其中南基地將可開發為住宅大樓。（圖／高雄市都發局提供）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市都發局今天推出大規模都市更新招商投資案，位於亞洲新灣區的高雄多功能經貿園區最精華土地「特貿三」開發案，目前已經公告招商中，預計可以吸引超過265億元的投資規模，可創造4000個就業機會。

「特貿三」基地5.3公頃，約1.6萬坪，分成南、北2塊基地，就在高雄展覽館正對面，位於亞洲新灣區內，過去就曾經招標但無人投標。但這次招商最重要的特色，就是提高投資的誘因，高雄市都發局局長林裕益表示，本案訂有「興建期間地租減免」及「增量容積獎勵」等措施，

高雄市都發局綜合企劃科長鍾坤利表示，「特貿三」分有南、北2塊基地，是以「都市更新」結合「權利變換」、「設定地上權」方式招商開發，公告權利金底價為新台幣96億元。

▲「特貿三」開發模擬示意圖。（圖／高雄市都發局提供）

其中北基地3.1公頃約9387坪，將採「設定地上權」方式開發，權利金23億8938萬元，存續期間為70年。南基地面積2.2公頃約6675坪，則是採「權利變換」方式開發，可興建住宅使用，權利金為72億1062萬元。

都發局強調，開發商享有「興建期間地租減免」的優惠，在2021年6月4日前核定都市更新事業計畫，還能獲得「最高20%增量容積」獎勵。本次招商公告也調整南基地為「全區權利變換」方式開發，開發商於完成都更後，取得土地及建物所有權。可搭配北基地的「設定地上權」開發，打造結合「會議展覽」、「購物商場」、「企業辦公」、「國際飯店」、「水岸住宅」五合一的世貿會展園區。

高雄市房屋市場調查協會理事長蔡紹豪表示，南基地可以規劃為住宅大樓當然會吸引許多建商注意，若能維持海景第一排的優勢，估計推出的產品仍將會是大坪數的豪宅，房價也會從4字頭起跳。