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共享辦公室氾濫　泰雅部落推「共享廚房」盼創深度旅遊風潮

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▲▼信義房屋至達觀部落，提供人力協助。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋志工，協助部落整理「部落廚房」周邊的環境。（圖／信義房屋提供）

記者張菱育／綜合報導

位於台中和平的達觀社區，是泰雅族人的故鄉。然而偏鄉部落正面臨許多難題，包括弱勢兒童的照顧、獨居長輩的陪伴，都急待人手幫忙。來自全台近百位的信義房屋志工適時的獻出心力，協助部落整理「部落廚房」周邊的環境，讓原本雜草叢生的菜園，以及急待鋪裝的部落停車場，在志工的大力協助下，迅速煥然一新。

面對達觀社區的困境，在地族人成立「深耕德瑪汶協會」，希望以「部落廚房」的方式，將部落族人凝聚在一起，以共餐共食的活動，照顧需要陪伴的兒少與長者，並藉由部落廚房為活動主體，積極對外傳承介紹泰雅文化，用深度旅遊方式，帶動外來遊客了解山村的美麗自然，也將收入回饋給部落廚房的運作與協助弱勢的資源。

深耕德瑪汶協會執秘林建治表示，原本需要一個月的工作量，在信義房屋志工的協助下，很快就完成。自從2006年參與信義房屋社區一家後，便與信義房屋志工結下不解之緣，志工們也多次造訪德瑪汶協會，協助社區的各種社造工程，10幾年來都是社區的好朋友。

信義房屋竹一區區主管陳世強也提到，來自北中南的信義志工一起參與，讓平常彼此不容易見面的同仁能夠藉由志工活動再續情誼。而參與社區志工也是最好體現社區服務精神的作為，希望能把這樣的精神從自己分店的周圍，擴大到全台灣，讓全台有需要的地方都能有信義房屋志工的陪伴，也幫助社區一起共好，體現台灣人的熱情與善良。

關鍵字：台中達觀社區泰雅族部落深耕德瑪汶協會部落廚房志工信義房屋

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