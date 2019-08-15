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「林肯大郡」崩塌黑歷史　自殺凶宅欲售298萬...房仲稱「人比鬼可怕」

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▲▼汐止林肯大郡其中之一社區的凶宅開價298萬元出售。（圖／翻攝自591房屋買賣網）

▲汐止林肯大郡其中之一社區的凶宅開價298萬元出售。（圖／翻攝自591房屋買賣網）

記者黃靖惠／綜合報導

新北汐止「林肯大郡」崩塌造成28人死亡，百餘戶房屋受損，附近靈異故事不脛而走，如今又有房仲在《591房屋交易網》刊登其中一間公寓求售資訊，明載是事故屋，附帶每月1萬元租約，開價298萬元。房仲業者分析，依照路段及事故屋的屬性，開價並未低於行情，但因附有每月萬元租約，投報率達4%，多少有提升價值功能。

「林肯大郡」其中之一的「金龍社區」，位於汐萬路二段228巷，此次委託房仲出售物件是一間3樓公寓、權狀坪數19.8坪、屋齡23年，開價298萬元。

屋況說明也直接載明，因為屋主的家人16年前自殺，是法定認知的凶宅，而這件事情之後，也出租給租客入住，目前有租約、每月1萬元租金。

房仲也強調，「人比鬼可怕」低總價的房子也比鬼可怕，試問還有什麼能嚇人呢？更有性格強調，「不要打來問凶宅打幾折，不喜歡打到骨折也不買」，強調低樓層、低總價、低負擔「不用作夢也買得起」。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，汐萬路二段中古屋行情，每坪落在15萬元左右，該物件價格符合市況，並沒有因為是凶宅物件，開價就砍5折特別低價。

陳炳辰說明，依所屬路段及事故屋的物件來說，每月能租到萬元租金，屬於不錯狀況，換算後續入手投報率達4％，推測能開高價出售原因，與附有租約有關，因為後續接手屋主也不用另找租客，多少有提升價值。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，目前「林肯大郡」周邊社區行情，每坪單價15萬元左右，這類型物件本身是事故屋，又受社區曾坍塌的陰影壟罩，雖然具有低總價優勢，但因為是凶宅無法向銀行申貸，且雖有4％高投報率，也無法保證「租客能夠租多久」。

關鍵字：投報率凶宅林肯大郡新北汐止出售

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