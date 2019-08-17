內城地標「公母鐵金剛」起死回生　社區再造蛻變觀光熱點

▲信義房屋志工協助宜蘭內城社區居民，重新油漆的標地意象公母鐵金剛。（圖／信義房屋提供）

房產中心／綜合報導

來自信義房屋的近40位志工造訪宜蘭內城社區，幫助在地長者修復整理社區環境，讓社區重新煥然一新，為內城社區即將啟動的不老園區，進行最後的整備，包括社區的樂齡菜圃、活動中心牆面以及社區意象的鐵皮金剛，都在志工的努力下完成整理。

宜蘭內城社區位於雪山山腳，是國內社區社造領頭羊，更榮獲全國農村金牌競賽的銀牌獎，從全國700多個参賽農村中脫穎而出，足見內城鄉親的優秀凝聚力。社區廣大的環境，經過社區居民的巧手，也布置許多趣味精緻的裝置藝術，2座鐵皮公母變形金剛，更是吸引遊客目光。

而以耕耘機改造的鐵牛力阿卡，也是來到內城不可錯過的特色交通工具。但環境維護卻非易事，尤其面對人口外移，社區協會的主力志工平均都高達70歲以上，也是台灣各地農村的縮影。

內城社區總幹事林坤鎮表示，內城社區很早即和信義房屋結緣，2005年透過申請「社區一家」計畫，讓內城的鐵牛力阿卡計畫成真並營運至今，也帶動內城社區每月1萬5000人次的造訪。而目前的社區工作，林坤鎮也反應，「雖然社區幹部都很熱心，對於社區工作都不遺餘力，但是還是人力有限，許多工作也不適合讓高齡的長輩來執行。很感謝信義房屋志工的幫忙，讓社區許多延宕已久的工作，能夠順利完成。也讓不老學校的落成更進一步。」

▲宜蘭內城社區人力有限，信義房屋的志工便協助完成許多未完成的工作。（圖／信義房屋提供）

信義房屋信義君子共榮會會長黃萬倉也提及，看到社區主要的人口還是以長輩為主，在體力上較為不足，不少需要耗費力氣的工作，都必須要靠外界力量的幫助，藉由自己和夥伴出一點力，能夠幫助到社區的長輩，這才是最有價值的地方。

信義房屋志工利用一個下午時間，重新整理、油漆社區的標地意象公母鐵金剛，讓金剛重現威武風貌。也將社區辦公室粉刷一新，將原本斑駁的牆面整理為乾淨的白牆，等待未來社區重新構思新的畫面。

在社區的樂齡菜圃中，志工們揮汗如雨的努力下，也將雜草清除乾淨，幫助農作物恢復生機。雖然只有短短的半天時光，但是志工們的努力立竿見影，也讓內城的環境重現動人風采。