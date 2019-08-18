抓漏抓到怕！室內外漏水8大面向一次掌握

▲天花漏水要檢查排水管路。（圖／信義居家提供）

房產中心／綜合報導

颱風天窗框會滲水嗎？天花板滴水像在下雨嗎？讓民眾苦不堪言的漏水原因，其實可以區分為室內及室外，信義居家就與民眾分享多年經驗，讓大家了解室內外發生漏水的原因。

室內漏水原因

1. 天花漏水（非頂樓住戶）

通常和樓上住戶的給排水管路或浴室／陽台地面防水有關，需協商樓上住戶配合處理。

2. 天花漏水（頂樓住戶）

如為持續性漏水，需檢查屋頂給水區管路、或水塔是否滲漏水；若為非持續性漏水，則需檢修屋頂地面防水層、或雨排落水頭周邊防水。

▲天花漏水如果是非持續性，要檢修屋頂地面防水層。（圖／信義居家提供）

3. 地面或牆角漏水

多發生於浴室外牆或鄰近浴室之臥室內牆處，以及陽台牆角處或其對應之內牆之牆角；而這些漏水產生的原因，多為浴室或陽台地面防水層防水不良、或是給水管路滲水所造成。

▲地面或牆角漏水多發生於浴室外牆或鄰近浴室之臥室內牆處。（圖／信義居家提供）

▲地面或牆角會產生漏水，主要是浴室或陽台地面防水層防水不良。（圖／信義居家提供）

4. 浴室管道間漏水

浴室管道間漏水，常造成浴室管道間外牆壁癌（由天花板延伸至地面） ，且樓下住戶亦有相同狀況發生；管道間內部漏水多屬給排水管路漏水，宜請全體住戶配合處理。

▲浴室管道間漏水，常造成浴室管道間外牆壁癌。（圖／信義居家提供）

5. 室內牆面或電氣出口天雨漏水

雨水經由建築物牆面滲入電氣管路，再流入室內電氣出口。需檢查屋頂弱電管線入口端或屋頂防水。

▲室內牆面或電氣出口因天雨漏水，需檢查屋頂弱電管線入口端或屋頂防水。（圖／信義居家提供）

室外漏水原因

1. 內牆開口漏水

房屋對外窗戶、冷氣口或排氣口，常因雨水沿開口端滲入內牆，進而造成漏水或壁癌，需由外牆加強防水為宜。而一般型冷氣口非密閉性窗口，無法杜絕大風雨期間造成的漏水，多以改裝為分離式冷氣之方式處理。

▲房屋對外窗戶、冷氣口或排氣口的漏水或壁癌，需由外牆加強防水。（圖／信義居家提供）

2. 迎風面內牆漏水（非帷幕外牆）

多為外牆防水不良，例如某些建築物外露樑施工縫、外牆剪力裂縫及外牆造型結構施工縫等，造成的滲漏水或壁癌；最好針對不同建築結構，依不同方式處理滲水或壁癌。

▲迎風面內牆漏水最好針對不同建築結構，依不同方式處理滲水或壁癌。（圖／信義居家提供）

3. 迎風面內牆漏水（帷幕外牆）

多為帷幕外牆填縫不良或帷幕破損造成的滲漏水；不宜由內牆處理漏水，需由帷幕外牆重新處理填縫材更新事宜。

▲迎風面內牆漏水，需由帷幕外牆重新處理填縫材更新事宜。（圖／信義居家提供）