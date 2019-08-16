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他抱怨實價登錄若「門牌揭露」沒隱私！　網卻一面倒支持：遏止炒房

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▲▼房地產,房價,台北市,成功國宅,都更,房市,成功新村,眷村改建,住宅區,集合住宅,不動產。（圖／記者李毓康攝）

▲不少網友認為，房價資訊更公開是好事。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

行政院2018年曾推出「實價登錄2.0」的地政三法修正案，其中希望達成「門牌揭露」及「預售屋價格即時登載」，讓房價資訊完全透明公開，不過這2大改革最後都沒有通過，引發不少爭議。這項法案最近又被PTT網友提出來討論，有些人認為，房子買多少錢不應該赤裸裸地讓所有人參考，這樣會涉及隱私權問題，但也有人覺得，公開資訊可以遏止建商炒房，「合理阿，一堆藉由資訊不對稱在炒房。」

▲▼台北市,大直,房價,房產,房市,租金,租屋,買房,賣房,房貸,房地產,都更。（圖／記者曾俊豪攝）

▲目前民眾如果買預售屋，要等到建案蓋好後才會進行實價登錄。（示意圖／記者曾俊豪攝）

原PO表示，「為什麼要讓別人知道你買多少？這樣也太怪了吧？」部分網友也指出，「我也覺得不合理」「自己沒有評鑑商品價值的能力，就要求別人把價格標清楚。」但有更多網友表示支持門牌揭露，「房子不是拿來炒作賺錢用的，透明價格沒什麼不好」「更透明很好啊，又不會揭露屋主的個資」「美國也是很透明啊，為何要怕。」

事實上，目前網路上的有些實價登錄系統標示的很詳細，幾乎已經可以查到成交的是哪一戶，「其實我覺得現在已經到跟門牌揭露沒啥兩樣了」「其實現在公告的，基本上就差不多查的倒是哪一戶了。」

此外，也有網友提到，現行規定是民眾買完預售屋2到3年後，價格才會被揭露在實價登錄，這時的價格已經失真，反而讓有心人士有更多炒作空間，因此支持法案中的預售屋即時登錄，「還有這次修法最重點，對建商殺傷力最大的是預售屋」「預售屋才是重點！」「預售屋登錄時間拖太久，這個才是重點。」

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關鍵字：實價登錄房價建商門牌

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