「郊外房子」租金至少砍半才租得掉？　網曝關鍵是族群：這兩種人超愛

▲通常在郊外的房子比較難出租或賣掉。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

雖然不少人放假喜歡到郊外放鬆，不過，如果要住在郊外恐怕很多人不願意，因為交通和生活機能相對比較不方便。一名屋主就在網路論壇《mobile01》表示，他有一間在郊外的房子想要出租，有什麼方法可以順利租出去？有過類似經驗的網友就指出，其實很多外國人都特別喜歡住在郊外，「郊區的房子歐美人士超喜歡租的喔！」

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▲住在郊外不太方便，但有網友說外國人很喜歡。（示意圖／記者陳涵茵攝）



雖然郊外的房子風景、空氣都好得沒話說，但要出租實在不容易，不少網友們回應，「郊區的房子根本租不掉」「租屋需求是看人口集散跟就業機會」「租便宜一點，市價5折出租，應該能租出去。」

也有人點出，郊外房子大概只有兩種族群會來租，「郊區的房子歐美人士超喜歡租的喔，離開時也會介紹他們歐美人士接手續租，因此我好幾任房客都是歪果人，找到對的族群就沒問題啦」「詐騙集團應該會很喜歡…」。

此外，如果房屋本身位在較偏僻的位置，便宜的租金就能成為關鍵吸引力，「沒有租不出去的房子，只有租不出去的價格。」一名住在新北市的房東也分享自身經驗，「我有一間雲林古坑鄉下老爹留下來的房子，大概15年前全翻修過，狀況算很好的平房，超過50坪，位在村庄的地段，一個月2500元租給人家，只為了不要讓房子成為廢墟。」

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