衰接2「墜樓客」露台屋遭法拍　竟吸4不信邪投資客搶標　

▲《ETtoday新聞雲》曾報導的凶宅日前遭法拍，並順利標脫。（圖／翻攝行情通實價網）

記者陳建宇／綜合報導

日前《ETtoday新聞雲》曾報導高雄有凶宅房價對半砍出售，想不到該案件隨即遭到法拍，並以超過底價35萬元的726萬元標脫，不過該物件曾連續2年有民眾從12樓跳樓輕生並墜落於該戶露台，也再度引發凶宅認定的討論，以這個事件來說，到底凶宅是12樓還是露台樓層？

▲該戶曾連續2年發生樓上住戶跳樓，並墜落於該戶露台死亡的案例。（圖／翻攝行情通實價網）

目前法律對於凶宅位置的認定，並沒有明確的標準，常常是買受人自己的感覺去影響法官認定，東森房屋路竹美美加盟店不動產經紀人、地政士施有順表示，房地產業界的實務上會認定「發生的最終地點」是為凶宅，以這個案例來說，自殺死亡是從12樓發生，但發生的最終地點是在露台樓層，因此會把露台樓層視為凶宅。

不過過去也有案例因屋主不認同凶宅認定而一狀告上法院，並說服法官，因此改變凶宅地點的認定。也有一派說法認為，因為自殺的發生地是在12樓，因此12樓才是凶宅。不過易經民俗老師高煜霖表示，若以這個例子看，就實際民俗角度來說，會認定露台樓層才是凶宅。

但是對於房仲業務人員來說，不管是跳樓發生的12樓或是死亡發生的露台樓層，都還是會告知客戶，施有順表示，誠實告知客戶雖然房價可能會因此大打折扣，但還是應該讓客戶知道，以避免後續衍生的問題。

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