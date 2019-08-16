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女友出差3天！回家一瞥「200cm地表最強禮物」：超爽　網暴動買+1

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▲女友出差3天！回家一瞥「200cm地表最強禮物」：超爽　網暴動喊嫁了（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲「200cm地表最強禮物」曝光！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

「放一個另一半送給你，最特別的禮物！」一名女網友出差，3天後返家嚇壞，只見門前擺了一尊石像模型，比人還要龐大，原來是男友偷偷訂製，照片掀起大批網友暴動狂喊，「嫁給他！」

一名長髮披肩、飄仙氣的女網友在臉書《爆廢公社二館》曬出超狂生日禮物，她臉冒愛心表示，日前出差外宿三天，拖著疲累身軀回家打開門，豈料，看見一尊巨無霸摩艾石像模型，當下她一度以為走錯房，「確認過眼神，沒錯，這是我家！」

下秒回神後，原PO感動到無法自拔甜喊，原來是男友精心訂製的禮物，並透露自己是摩艾的粉絲，「我可以在我家打造一座地標了！」照片可見，模型跟門一樣高，目測有200公分左右，維妙維肖的表情，散發一股療癒氣氛，原PO一摸材質解釋，「是視覺外面展覽專門用的保麗龍，再上色模擬，但不是一般那種保麗龍，是比較紮實的，所有還是有重量，男生需要兩個人搬。」

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▲女友出差3天！回家一瞥「200cm地表最強禮物」：超爽　網暴動喊嫁了（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲網暴動想買！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

照片一貼出後，掀起7千多名網友狂尖叫，羨慕直呼「你要給他吃口香糖，不然晚上會一直吵你」、「gum gum」、「可以放一年份的衛生紙嗎」、「想知道哪裡買的」、「出自復活節島啊！」、「哇塞～好用心！」、「送我這個，我可能就嫁了」、「嫁給他，不是呀，這個有什麼功能啦～～掛外套？」、「擺出去讓人拍照還可以收錢」。

關鍵字：女友出差模型石像摩艾禮物

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