房間太小「床怎麼擺都壓樑」犯風水大忌！　網用一樣小物秒破解：壓迫感全沒

▲不少人租屋或買房時會注意到風水。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

住家內除了裝飾和擺設很重要，有些人還會在意風水，認為風水會影響到家人的財運、健康，甚至桃花運等等。一名網友就在PTT表示，他家床鋪的上方正好有一條大樑，由於臥室空間太小，不論床怎麼擺都會壓樑，於是他打算請設計師用木作包覆樑柱，「這樣算是有避掉煞氣了嗎？」

原PO表示，房間內空間不大，加上有開門方向的限制，所以這張單人床不得不擺在樑柱下，但是這樣就犯了風水中「床頭壓樑」的大忌，所以他才考慮要請設計師來貼木作包覆樑柱。網友看完他房間的照片則建議，「如果你身高不高，或是不介意房間高度低一些，就把天花板做滿」「買個床頭櫃放，一來儲財，樑下壓財氣，床頭櫃就是這樣用。」

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▲如果床鋪上頭有樑柱會有點壓迫感。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



也有人認為，其實風水只是參考用，住起來舒適才是重點，「小布拉G的空間五臟俱全已經很好了，還要兼顧風水…」「覺得壓樑說實在根本沒有差…風水參考就好。」不過，有網友說，壓樑除了是風水禁忌，其實也會帶給人壓迫感，「壓樑根本和風水沒關，是看了不舒服，有壓迫感。」

還有一名網友透露，他小時候如果睡在壓樑的床上就會做惡夢，所以本身也很介意風水，長大後租套房試了各種方法避掉壓樑，包括用床頭櫃去擋等等，但實際入住才發現，「睡覺的時候把眼鏡一脫，近視加散光，什麼天花板跟樑通通白花花一片，哪來壓迫感，壓個屁樑，所以我用近視脫眼鏡完美化解，給你參考。」

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