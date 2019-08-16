ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房間太小「床怎麼擺都壓樑」犯風水大忌！　網用一樣小物秒破解：壓迫感全沒

ETtoday房產雲

▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不少人租屋或買房時會注意到風水。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

住家內除了裝飾和擺設很重要，有些人還會在意風水，認為風水會影響到家人的財運、健康，甚至桃花運等等。一名網友就在PTT表示，他家床鋪的上方正好有一條大樑，由於臥室空間太小，不論床怎麼擺都會壓樑，於是他打算請設計師用木作包覆樑柱，「這樣算是有避掉煞氣了嗎？」

原PO表示，房間內空間不大，加上有開門方向的限制，所以這張單人床不得不擺在樑柱下，但是這樣就犯了風水中「床頭壓樑」的大忌，所以他才考慮要請設計師來貼木作包覆樑柱。網友看完他房間的照片則建議，「如果你身高不高，或是不介意房間高度低一些，就把天花板做滿」「買個床頭櫃放，一來儲財，樑下壓財氣，床頭櫃就是這樣用。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼ 床、套房、蟻房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲如果床鋪上頭有樑柱會有點壓迫感。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

也有人認為，其實風水只是參考用，住起來舒適才是重點，「小布拉G的空間五臟俱全已經很好了，還要兼顧風水…」「覺得壓樑說實在根本沒有差…風水參考就好。」不過，有網友說，壓樑除了是風水禁忌，其實也會帶給人壓迫感，「壓樑根本和風水沒關，是看了不舒服，有壓迫感。」

還有一名網友透露，他小時候如果睡在壓樑的床上就會做惡夢，所以本身也很介意風水，長大後租套房試了各種方法避掉壓樑，包括用床頭櫃去擋等等，但實際入住才發現，「睡覺的時候把眼鏡一脫，近視加散光，什麼天花板跟樑通通白花花一片，哪來壓迫感，壓個屁樑，所以我用近視脫眼鏡完美化解，給你參考。」

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲

關鍵字：風水壓樑樑柱PTT

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

哈根達斯任你吃！基隆燒烤吃到飽　牛舌、天使紅蝦通通有

夏天到了，最暢快的莫過於跟朋友一起大口吃肉，喝著冰涼的飲料，而每次想要吃燒肉，我跟朋友都會挑間吃到飽的燒肉來吃個過癮，原因就是菜色選擇豐富，今天來到這間月桂燒肉，肉品跟海鮮的表現都可圈可點，最近還有推出新菜色，超大隻的肥美天使紅蝦也能無限吃到飽。

37分鐘前

肉燥香濃、加很多油蔥酥！彰化老牌米糕　還有必點菊花肉

彰化員林美食小吃推薦，排隊美食 正老牌謝米糕。妮妮布魯不知道這家 正老牌謝米糕 是不是原本在員林第一市場民生店搬過來的，更不清楚它跟中山路已歇業的謝米糕有何關係，一開始會注意到這家謝米糕是路過時看到這人潮實在不少阿～

2小時前

軟嫩雞腿麵只要50元！台中古早味麵店　還有必點手切滷肉飯

年輕人喜歡的不只是網美店，當傳統美食擺進懷舊文青空間也常常很受歡迎，像是在永興街巷子裡這家【桂蘭麵】生意就一直很不錯，網友評價也一直很好，巷口外就是生意超好的「吳家莊頂級牛肉麵」，另一頭也有好幾家麵食店。後起之秀要能在競爭激烈永興街打出知名度不簡單，湊個熱鬧說什麼都要來試試！

5小時前

傳承76年老味道！台南最美麵店　必嚐意麵、古早味紅茶

葉明致麵舖，這家可以說是台南近期熱門的麵店葉明致麵舖，打破傳統麵攤，店內還有冷氣吹，有著文青風裝潢，而且店內空間及客席區還不小呦，每到吃飯時間，還要排隊等候呢～葉明致麵舖前身其實是好擠早午餐，店址在青年路可不可紅茶旁邊巷子進入，距離台南火車站其實也不算遠，沿途可以逛北門路慢慢走過來。

7小時前

雞排酥脆又多汁！高雄人氣鹹酥雞　還有軟Q芋丸、杏鮑菇

大家喜歡吃雞排鹹酥雞，我們也是。同好最近新開了阿力香雞排店，我們跑來捧場吃看看。就我所知阿力香雞排是南部連鎖品牌，南部有不少分店，同好的店是開在陽明路上，這條路相當熱鬧，小吃也很多。我有注意到，這些食材都整齊排列在冰櫃裡，不僅衛生，也給消費者留下好印象。

8/15 17:00

珍珠吃到飽！板橋新開幕飲料店　必點思春紅豆、綠豆沙牛奶

板橋新埔捷運站附近這間，新開幕的《思春紅豆牛奶》，嚴選台灣好食材，製成紅豆牛奶、綠豆沙牛奶、花生沙牛奶、薏仁牛奶等飲品，加珍珠不加價，要加多少量都可以！搭配文青風視覺設計，隨即在IG上掀起拍照打卡熱潮，人人都想來杯《思春紅豆牛奶》。

8/15 15:00

花生醬+爆漿蛋超銷魂！高雄必吃碳烤三明治　還有豆豆豬飯

奇奇老闆碳烤三明治在光華夜市附近，提供現點現做的碳烤三明治、飯食、鍋燒麵等料理，可以從早餐吃到宵夜，餐點份量給得有誠意，吃起來頗有飽足感！店裡有冷氣很舒服，也能外帶回家享用。虎麗最喜歡的三明治口味就是「花生省魔司」，

8/15 12:00

口感清爽不膩！八德紅招牌涼麵　內行人還會點味噌全套湯

炎炎夏日每到午餐時間總是提不起勁用餐，涼快容易入口的食物非涼麵默數了，孩子們一聽到八德有間『涼麵之家』就想立馬去吃，不過臨近八德市場的關係，加上巷弄內不好停車的關係，建議大家還是騎車或是將汽車停在停車場步行前往。

8/15 10:00

皮薄、內餡多！新竹最狂車輪餅有鹹有甜　還有抹茶霜淇淋

不得不說台灣人真的很厲害！尤其在「美食」的創新口味上，總是能青出於藍更勝於藍～相信大家肯定都吃過紅豆餅、車輪餅，但你（妳）是否知道車輪餅是從哪裡來的呢？其實自己以前也以為，紅豆餅、車輪餅是台灣在地的本土小吃，後來才發現原來它的始祖是日本的銅鑼燒啊！

8/14 17:00

紅酒燉牛肉軟嫩入味！高雄老宅木質咖啡屋　還有咖哩烏龍麵

好愛老屋，因為空間裡藏著無限的斑駁痕跡，是多年歲月美麗留下的，多麼獨一無二。一直以來，老屋改造都讓各界商業人士躍躍欲試，透過修復改造成民宿、書店、咖啡館、餐館等場域，有的成了新的氣象過後，舊時光的氣息也跟著消失了，

8/14 15:00

老屋大翻身！危老改建舊屋變黃金｜20190529雲端最有錢ep32｜老屋 房產｜田大全 胡偉良 戴錫欽

讀者迴響

熱門新聞

112坪豪宅「只賣310元」竟..

女友驚見200cm最強禮物　網..

一房17坪2700萬　他驚：啥..

租屋2萬5！他想買千萬房…網狠..

她列5點想移民日本…網曝圖打臉

她曬衣服驚見小強…臉綠：還活著

6歲網紅讓全家買下2.5億獨棟..

房價漲跌對自住沒差？他曝20坪..

男付不出6500　網霸氣：幫付..

苦等房屋「白菜價」　3種房屋未..

ETtoday房產雲

最新新聞more

扣房貸「賺1萬3」他好奇求售真..

小宅單價直逼豪宅　建商指將「首..

床壓樑犯風水大忌！網用一樣小物..

衰接墜樓客「露台變凶宅」　吸4..

想買移動式冷氣「評價不高」　網..

北投「阿信的告白巷」打造彩繪牆

新堀江房東認命降租　娃娃機重回..

客變省預算空間感更大！回家像住..

想回台中陪2寶…新北男問購屋建..

實價登錄若「門牌揭露」沒隱私？..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366