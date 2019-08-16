南台灣怪象！小宅單價直逼豪宅　建商指將「首購香港化」

▲皇苑建設的豪宅案「皇苑御寶」外觀採ART DECO設計風格。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄的豪宅建商這幾年能夠做出好成績的不多，皇苑建設就是其中之一，該公司今年全年總銷可望達到32億元的歷史新高，董事長郭敏能受訪時指出，今年高雄房價每坪上漲1~1.5萬元不等，但小坪數單價逼近豪宅單價，建商利用縮小坪數控制總價，未來完工交屋時能否被消費者接受將是一大考驗。

▲「皇苑御寶」規劃83、94坪2種產品，開價每坪34~47萬元。（圖／記者陳建宇攝）

今年來高雄豪宅市場比起去年雖有起色，但交易量還是偏低，不過皇苑建設的豪宅卻表現亮眼，郭敏能表示，如「御桂園林」僅剩3戶、「皇苑世紀館」全案100戶已銷售59戶，而「皇苑御寶」總戶數218戶也已賣出118戶，在市場小坪數當道的氛圍中創下佳績。

▲「皇苑御寶」的大廳氣派，目前已銷售54%，成績亮眼。（圖／記者陳建宇攝）

「皇苑御寶」規劃83、94坪2種產品，開價每坪34~47萬元，基地面積達1966坪，是該公司近年基地最大的建案，因此規劃許多休閒設施，如宴會廳、電影院、瑜伽教室、廚藝教室、泳池等，也有孩童專用的室外兒童遊戲池，但公設比僅34%。

▲皇苑建設董事長郭敏能認為，高雄小宅坪數不斷壓縮將導致空間愈來愈小，未來成屋時將面臨考驗。（圖／記者陳建宇攝）

郭敏能指出，高雄的豪宅房價從2014年的高點到現在，已經下跌約12%，不過今年大坪數產品房價開始回溫，上漲約5~8%，小坪數產品房價更上漲約10%。但郭敏能也指出，高雄預售小宅的推案量大，而且市區產品規劃愈來愈小，這種「首購香港化」的現象，未來成屋時將面臨嚴峻的考驗。

而談到高雄的政治情勢，郭敏能則認為高雄市長韓國瑜去選總統，對高雄房市的影響不大，反而是愈來愈高的營建成本，包括土方業者1年來漲價近95%非常不合理，這都會墊高民眾的購屋成本，希望公會及相關政府單位能重視這個現象。

而針對近期香港的局勢，郭敏能認為這些年輕人之所以會走上街頭，除了反送中的議題之外，生活、居住的壓力太大，根本買不起房子賺不到錢恐怕也是原因之一，這值得台灣做為借鏡，公部門應考慮廣設社會住宅以平抑房價，蓋一些年輕人買得起的房子。而郭敏能也表示，目前皇苑也在規劃豪宅以外的平價產品，待適當時機就會對外公布。