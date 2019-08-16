4張圖看懂「4大租金補貼方案」時程　錯過只能等明年！

▲4大租金補貼方案陸續開跑，月領2,400～11,000元讓租屋變輕鬆。

圖文／鏡週刊

房價降溫，租金水準卻漲不停，據主計總處統計，截至今年6月已連漲54個月，不過，租屋族省荷包還是有辦法！今年下半年有4大租金補貼陸續開跑，如果不清楚這些好康訊息，就會錯失請領每月2,400～11,000元的機會。

行政院日前核定的「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案（以下簡稱單身婚育）」，即將於今年9月首度上路、開放申請，它是目前政府所有租金補貼方案中，條件最寬鬆的，還未推出就造成轟動，預計試辦1年，將有2萬4,000個單身青年和新婚育兒家庭受惠，民眾審核通過，最快11月就可核撥補貼。

其實，今年下半年陸續有4大租金補貼政策開跑，如果民眾沒有留意這些好康訊息，就會錯失請領機會，以已經開辦12年的內政部營建署方案為例，各縣市政府已開放8月30日前受理內政部營建署的租金補貼申請，因為所得和財產資料必須每年審核，不少租屋族每到7、8月申請期間，便會備齊資料到各縣市政府的住宅單位辦理。

▲2019年度六都平均每人每月最低生活費標準。（註：營建署補貼另有每人動產及家庭不動產限額規定）

但是，實際在申辦現場，依然有不少人是初次申請，還有民眾惋惜說：「房子租了10幾年，都不知道可以申請補貼！」

另外，雙北市考量租屋需求多、租金相較貴，台北市同步還有分級補貼，最高每戶每月1萬1,000元（以照顧經濟弱勢家庭為主），而新北市10月下旬也有「捷運青年租金補貼」開放申請，符合資格者每月最高有2,400元補貼。

▲內政部營建署的住宅補貼每年7、8月開辦，民眾可向戶籍所在地的縣市政府住宅單位提出申請。

以小陳為例，去年結婚搬出老家租屋後，曾經想申請內政部營建署租金補貼，「但這項補貼在新北市規定，我跟老婆每月的平均所得必須低於2萬1,999元，而且每人存款、有價證券價值不能超過11萬2,500元，我們完全不符合資格。」因為小陳夫妻每月雙薪收入約8萬5,000元，名下有50萬元定存。

但今年不同，尤其陳太太已懷孕6個月，多了1個胎兒來平均家庭所得，「雖然還是不符合內政部營建署的申請資格，可是新辦的單身婚育方案所得門檻較寬鬆，也沒有規定存款限額。我已經準備好申請資料，之後有機會領到每月4,000元補貼，至少可減輕1年的養兒壓力。」

台北市都發局住宅服務科科長邱婉清就建議，「想申請租金補貼的民眾，可於8月30日前先提出住宅租金補貼申請（台北市同步受理分級補貼和營建署政策），9月份再提出單身婚育租金補貼申請，屆時如果都核准可擇優領取。



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