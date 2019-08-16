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這種公設母湯！屋突只能做機房　改成棋藝室、健身房都得拆

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▲▼屋突用途。（圖／記者陳建宇攝）

▲建築物頂樓的「屋突」用途有限，不能隨便改成休閒設施。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

許多人看到房子頂樓多出來的一塊小空間，並不了解它的用途，其實這個區塊叫做「屋突」，以集合式住宅來說是屬於公設的一部分，而且用途僅限作為機電或水箱設備的空間，若是作為棋藝室或視聽室，恐怕都違反了使用執照上的用途。

「屋突」其實就是「屋頂突出物」，這1塊多出來的空間的用途其實有限，高雄市工務局建管處副處長曾品杰表示，根據中央法規該空間可作為梯間或升降梯間、機房、水箱、水塔以及避雷針等用途，其餘用途並不合規定，而若作為升降梯梯間高度可達9公尺，非升降梯梯間高度則最高是6公尺，面積最大可達建蔽率面積的8分之1。

不過很多新建案，會將該空間做其他規劃，例如棋藝室、視聽室等，甚至有社區將其出租作為「基地台機房」，多數時候是違法使用，因為目前中央法規並無開放屋突作為其他用途。

但曾品杰表示，民眾應查詢該空間的使用執照，若該區域當初就是規劃作為居室使用而非屋突，設計為棋藝室或視聽室就沒有違法問題。

而該空間若非屋突，經過大樓區分所有權人大會同意後，出租作為基地台機房只要面積在頂樓的8分之1內，NCC國家通訊委員會許可免申請執照就能作為基地台機房。

關鍵字：屋突梯間公設機房基地台NCC

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