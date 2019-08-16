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套房收租2萬5！扣房貸「爽賺1萬3」　他好奇求售真相...專家神解析

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▲房（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有房東想求售套房！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少人想靠著被動式收入，一生收租過生活！不過一名網友發現，高雄楠梓有收租套房想求售，一個月可收2萬5千元，扣掉房貸後，還可爽賺1萬3千元，看似穩賺不賠的投資法，讓他好奇背後原因。對此，房仲專家神解析，可能對方有大筆資金需求或不想再管理租客。

高雄一名網友在PTT透露，看到房東想售出楠梓區的出租套房，一個月可收租2萬5000元，他精算過後，若貸款30年，一個月只需繳1萬2000萬元，等於他還爽賺1萬3000元。

原PO深入瞭解一番，發現周遭有學校和加工區，租屋需求強，根本不用擔心找不到房客，加上如此驚人的報酬率，讓他好奇發問，為何房東會想求售呢？

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對此，信義房屋楠梓店主任蔡岳霖指出，先撇除台北市，一般來說小套房比較難脫手，隨著屋齡上升，房價幾乎都會折舊。他解析，房東想脫手的原因偏向個人因素較大，像是有金錢需求、不想管理租客問題等。

以這案例來說，蔡岳霖認為，應該是一棟透天想求售，套房小坪數4000元、大坪數6000元來計算，才可一次收租2萬5000元。過去他也賣過類似的物件，第一是現金足夠，想藉由高報酬率賺收入；第二，有孩子讀國立高雄大學，家長直接在地買房子，安心之餘，孩子也可充當包租公，租給同學們一起當作伴。

關鍵字：楠梓高雄套房收租房東

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