小蝦米對抗大鯨魚！他跟一線建商搶地傳捷報　祭重劃區平實價熱銷

▲「誠鑫」開價略比區域平均價平實，吸引不少看屋客。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

幾乎是「每標必搶」的新店央北重劃區，7月底再掀搶地大戰，新北市府祭出4筆土地，共吸引43封標單搶標。其中，82-1地號土地，雖總面積不到500坪，卻也有10組開發商積極搶進，後以總價約6.77億元、溢價率20.5%標脫。得標人鑫忠建築，來自永和老牌建商鑫建築團隊，旗下另一公司—鑫怡建設，Q2與捷洋開發聯手推出「誠鑫」預售案，銷售率超過6成，也難怪激勵建商加碼投資不手軟。

自去年10月至今年4月，在央北重劃區默默擺設貨櫃屋當接待中心的預售案「誠鑫」，因為標榜「只介紹、不開價、不收單」，引起區域熱議。全案在5月底正式公開，當時並主打早鳥價，特殊戶別甚至最低單價4字頭，就能入手，最小坪數17坪，更是區域少有的產品類型。以至於開案前2日，就售出超過50戶。

▲鑫怡建設董事長室室長許峻豪。（圖／記者詹宜軒攝）

截至目前為止，約2個半月以來，全案銷售已突破6成，據了解，成交價每坪在53~58萬元間，相較於區域部份建商已有7字頭行情，顯得較為親民。建案銷售人員透露，去化最快的坪數是28坪，含車位總價約在1700萬~1850萬元間；其次則是38坪的產品，含車位總價約在2300萬~2500萬元間。

鑫怡建設董事長室室長許峻豪透露，「早先我們會大膽從雙和，跨區到新店央北推案，除看好區域發展潛力。我從正對央北重劃區的新店高中畢業，看著這一大片農地，演進成今日的重劃區，對土地的情感，自然也不在話下。」加上區域首案勢如破竹，也令鑫怡建設所屬的鑫建築團隊，更願意加碼投資。許峻豪表示，新取得的82-1號地塊，最快應會在明年Q4推案，至於坪數及產品規劃，目前仍在討論中、未有定案。

▼誠鑫接待中心外觀。（圖／樸新廣告提供）