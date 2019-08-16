壽險業快搶！信義區最後一塊素地　世貿三館明年首季招標

▲信義計畫區商辦。（圖／記者姜國輝攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署今(16)日表示國有地地上權「兩顆蘋果」即將招標，一為捷運松江南京站2、3號基地，預計在10月招標；另一顆蘋果，「信義計畫區最後一塊素地」世貿三館，預計明年第1季招標。國產署表示，在政府保有所有權的情況之下，釋出使用權給民間開發，可以活絡經濟，並且增加就業機會與稅收。

而國產署長曾國基形容國有地地上權「兩顆蘋果」一為捷運松江南京站2、3號基地與周邊國有土地，土地面積有1450坪，公告現值有211億元，日前已經召開說明會，有50家建設公司、壽險公司參加，其中前五大壽險（國泰、富邦、南山、新光與中壽）都有參與。

根據松江南京站土地為第三種住宅區與第三種商業區，建蔽率為45%、65%；容積率為225%與630％，預計10月公開招標。

另外一顆大蘋果，就是世貿三館土地面積有5,000坪，建蔽率50%、容積率560%，土地現值達到211億元，曾國基形容，世貿三館建起來的規模「不輸微風南山」；預計明年初會標售。

根據曾國基表示，基於社會觀感與民眾想法，初步希望得標者不要「蓋住宅」，所以不會出現「豪宅」的情況。但是有業者反映，因為現在可以容納5萬人的展覽會場已經很少了，基於觀光以及產業發展的考量，希望可以保留一定面積作為展場，但限制條件等耀球，將影響標售的權利金，預計9月、10月再找業者討論，看是否要保留展場的部分。

國產署認為，因為世貿三館的量體較大，大約只有壽險公司較有能力建設，也相信壽險公司會非常有興趣，根據國產署的計畫，世貿三館則預計在明年首季會招標。