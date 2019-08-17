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住大樓想準時上班也好難！他被「電梯神邏輯」搞瘋氣炸　網笑翻：有同感

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▲▼電梯、按電梯。（圖／記者陳俊宏攝）

▲很多大樓住戶抱怨，上班時間的電梯很難等。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者黃可昀／綜合報導

平日早晨一到上班時間，捷運、公車總會大爆滿，常常要等好幾班才上得去，但住在大樓內的上班族不僅要擠交通工具，光等家裡的電梯可能就等到快遲到。一名網友在網路論壇《mobile01》無奈發問，住在大樓裡的上班族，「等電梯會等很久，或是要等好幾班才坐得上去嗎？」

原PO表示，「下班時間可能每個人不一樣，但上班時間應該大家都差不多」，因此，如果住在戶數多、樓層高的大樓，每天出門上班等電梯就要等很久，因為大家都擠在同個時間點出門。

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▲電梯（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有些舊大樓的電梯設計不夠有效率。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

其他同樣住在大樓的網友表示，其實關鍵在於電梯設計，「設計不良的得等很久」「非常認同，我住的上上個社區，那個電梯程式不知道是哪個白癡設計的，經常會造成塞車，有時候上班要等好久。」「我公司在一樓按往上，停在B1的不會上來，會從上面的拉下來後(也可能到B1)，再到一樓。」

還有人透露，他之前住的大樓共24層、一層6戶，有2部電梯，「我住在11樓，但是電梯的邏輯很智障」，舉例來說，如果A電梯停在15樓，B電梯在1樓，但他按下樓鍵時，來的卻會是B電梯，但它還會先去接更高樓層的住戶才回到11樓，這時的A電梯卻直接跳過11樓往下，「在那邊住一年半被那兩台電梯氣死」。

雖然不少大樓住戶同樣都有等電梯的困擾，但網友建議，如果早點出門就能避免這種狀況，「我的習慣是早一點出門，不用和人一起塞電梯、塞車」「一層就算10戶兩部電梯來說，早個五分鐘出門問題就解決了。」

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關鍵字：電梯大樓

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