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搭電梯回家消失3hrs...新竹哥「高燒30天無藥醫」：比大怒神還刺激

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▲▼電梯。（圖／pixabay）

▲明明只在電梯幾分鐘，一出來竟已過3小時！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

傳言電梯可通往「異度空間」，你相信嗎？一名男網友自曝親身經歷，以前晚上10點搭電梯回家，忽然停在「F樓」，門一開外頭傳來鐵鍊聲響，正當他要跨出去探個究竟時，忽然耳邊傳來一句「關電梯門！」結果回到家，卻已經是凌晨1點，事後更連發高燒1個月，讓原PO永生難忘。

新竹一名男網友在臉書《靈異公社》分享恐怖經歷，他回憶小時候晚上補習，因進度落後，耽誤一些時間下課，他走到社區大樓後，一如往常跟警衛大哥打招呼，但對方卻異常沒理會，接著默默走進廳內等電梯，發現走廊上的燈泡一閃一閃，原PO仍沒多想，便拿起手機玩貪吃蛇遊戲。

正玩得盡興之餘，空氣中突然傳來一句聲音「補習那麼晚才回家嗎？」原PO往旁邊一看，原來是住在9樓的老奶奶，他順口解釋「對啊，成績退步被留下來」，此時電梯門打開，原PO搭進去後，發現老奶奶仍站在外頭，「妳不進來嗎？」只見長輩不發一語、搖搖頭。

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原PO自顧玩著貪吃蛇，不久後，「聽到叮咚，我以為我家樓層到了」，他抬起頭要往前踏步時，赫見前方是陌生景象，「完全沒月光灑進來或是任何燈光像是一個無止盡走廊！」原PO一臉疑惑，發現電梯停在F樓，住在這已一段時間，完全不知有這一樓層，下秒又傳來詭異聲音，「疑似鐵鍊拖在地上聲音，然後遠方看到兩個像是人的東西！」

好奇心驅使下，原PO本想踏出去一探究竟，玄奇的是，「忽然出現一個聲音叫我關電梯門」，聽話照做後，電梯自動抵達自家樓層，原PO邊思考那一句神秘聲音，邊慢慢打開家門，對家人喊話「我回來了！」結果爸媽一臉氣沖沖，先來一頓家法伺候，爸爸邊打邊吼「是跑去哪裡玩？ 現在凌晨一點多才回來？」原PO黑人問號，趕緊解釋剛剛一連串的詭異狀況，無奈爸媽完全聽不進去。

滿肚子委屈的原PO心想，「平常從補習班走路回家也才20分鐘左右，雖然途中有買個薯條吃，但是我9點離開補習班回到社區也不會超過十點吧，坐個電梯也不會凌晨1點多才回到家」，睡覺前，他仔細回想整段過程，發現那一句聲音就是9樓老奶奶的語調，隔天起床後，原PO決定去找奶奶，看可否問出個蛛絲馬跡。

到了樓下後，門上貼了白紙，麻瓜原PO一按電鈴，老奶奶兒子出來應門，難過透露「長輩昨天晚上8點多時候仙逝」，瞬間空氣凝結，「我已經整個雞皮疙瘩的毛！」直到下課回家後，他經過警衛室時，一樣禮貌打招呼，這次對方熱情回應，原PO好奇一問「怎麼昨天跟你打招呼你不理我」，警衛大哥驚天一回，「我昨天沒上班也沒人代班，昨天這邊沒警衛啊！」

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▲搭電梯回家消失3hrs...新竹哥「高燒1個月無藥醫」：比大怒神還刺激（圖／翻攝臉書靈異公社）

▲原PO至今仍覺得百思不解！（圖／翻攝臉書靈異公社）

原PO再次爆雞皮，「比坐大怒神還刺激，聽到這個回覆比吃整條哇沙米還要醒腦」，最後抵達家後，他開始發燒連續一個月，去大醫院吃藥都不見好轉，就連喝宮廟符水也無用，「什麼招都用在我身上，到了今天我還是不知道這些答案！」

超毛的故事一貼出後，讓眾多網友寒毛直豎，紛紛抖回「有鐵鍊聲，是不是黑白無常來接老奶奶（黑無常拿鐵鍊），結果被你不小心闖入攔截，變成你差點被帶走，是老奶奶救了你」、「奶奶天使！」、「好有畫面的故事」、「看到鬼差煞到」、「好精彩，一生一次這麼奇妙遭遇就夠了」、「嚇得我耳朵都噴走了」、「你居然消失三小時，剛好子時欸」、「電梯會通往異度空間」、「你可能當時時運低，剛好接觸到異度空間」。

關鍵字：電梯新竹奶奶發燒補習

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