1樓等電梯！兒狂盯氣窗「爆一句」...老爸陷回憶毛炸　女鄰居求救：陪我上去

▲女鄰居拜託父子倆陪她搭上樓。示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名父親之前跟孩子一同回家，等電梯的過程中，兒不斷盯著二樓高的氣窗，於是他也好奇抬頭看，並隨意地問「你在看什麼？」沒想到聽完童言童語的回答，他立刻後悔了，而一旁的女鄰居也超毛，只好拜託樓層較低的他們，陪她坐上去。

「聽說小孩6歲以前，天靈蓋還沒合，可以看到，我來說說自己的經歷。」男網友在靈異公社回憶道，當初，他們買的是預售屋，為10幾層高的電梯大樓，剛搬進去不久後，就有一對情侶吵架，而後女方想不開，便跳樓自殺了。

有一回，父親帶兒子搭電梯準備回家，結果兒子一直看著氣窗，他見狀下意識跟著抬頭看，然而什麼東西都沒有，便開口問道「你在看什麼？」而孩子竟回說，「玻璃外有個阿姨在那邊看著我們！」

▲兒子指著氣窗說，「有阿姨看著我們」。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

半信半疑的他又問了一次，沒想到兒子直接手指氣窗，語帶肯定地說，「就在那。」此時，氣氛突然超僵，就連旁邊一起等電梯的女鄰居，也不自覺抬頭張望。

沒多久，電梯終於來了，3人也趕緊進到裡面，原po無奈道，「我的樓層比較低...先到，但是同坐的女人卻拜託我跟小孩，陪她坐上去，我也只能答應。從那次起，我小孩亂瞄時，我都不去問了。」

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