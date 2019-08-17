房客「神秘黑液助興」...她一看浴室吐出來　老司機歪樓：忘帶潤滑劑

▲房客「神秘黑液助興」是機油！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「害我把中餐都吐出來了！」前陣子適逢七夕情人節，一名女房務進房間準備打掃，走進浴室竟飄來濃濃機油味，一看地上大崩潰，一片噁心的黑漬物、黃色液體，她痛罵，光清理浴室「已經搞得我們人仰馬翻！」

這名女網友在旅館上班，日前她在《爆怨公社》怒譙，客人把房間亂七八糟早已見怪不怪，結果一踏進廁所後，一陣刺味撲鼻，仔細看地下的殘留物，瞬間大崩潰直呼「在汽車旅館倒機油是什麼意思？」

原PO火冒三丈表示，「這個大概是我這輩子聞過最難聞的氣味，害我把中餐都吐出來了」照片可見，排水孔附近有黑色的塊狀污漬，馬桶也被丟了菸蒂，地板上有藍色包裝袋，周圍夾雜著褐黃色液體，噁心畫面讓人作嘔。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲藍色包裝是咖啡！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

超嚇人的畫面引發瘋傳，網友撻伐猛罵之餘，不忘化身老司機笑虧「可能沒帶到潤滑劑吧，身上剛好有機油就…」、「肛肛用機油才不會縮缸」、「好多沒水準的人，辛苦房務了」、「大小老婆共用」、「他老婆生鏽，完全無法活塞」、「在做槍枝保養吧？」、「可以提告吧！這種人絕對不能姑息！」、「誤把機油當潤滑油使用」。

至於地板上的藍色包裝，跟褐黃色液體是什麼？有人誤以為是保險套，原PO在留言串回應，「 那個是我們提供的咖啡跟茶包！」

►生火了！連我媽都用到發光